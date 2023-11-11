林世德靠信念、使命 闖出保險一片天

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達人小檔案

從求學到進入職場，「保險」這行業，似乎就是林世德一生的志業。2020年林世德接任磊山保經業務總經理，成為國內保經公司最年輕的業務總經理，他雖然是二代接班，但從進入保險業的第一天起，他靠著自己的信念與使命，從基層深耕，累積長達20年，成功走出屬於自己的一條路。

2004年還在念大學的林世德，一腳踏入保險業，身為「保險天后」、磊山保經董事長李佳蓉的兒子，從小在保險業生態裡耳濡目染，在業務單位度過他的童年時期，他也喜歡業務單位的環境與氛圍，他大學念的也是政大保險系，在保險眾多專業中，他選擇了業務，並為此故意延畢兩年，希望多深入了解保險業務工作，兩年後再去當兵。

他進入保險業，與母親一起在業務單位中工作，「現在回頭看，媽媽用非常具有智慧的方式，讓我進入到這行業。」。林世德表示，在保險事業，讓人認同的不是身分，而是成績，「而且成績是要相信是我自己做出來的」。

林世德回顧過往，他說：「如果當初沒有在啟蒙時期，就受到嚴格的要求，或許我無法走到現在。」從入行起，母親就沒有額外給予協助，在業務單位與前輩等互相支持，「他們把我當正常的年輕人來帶，沒有給我特殊待遇，讓我在正常環境下發展，如果沒有這些，我不可能走到現在。」

不過，他退伍後也面臨過「還要不要做保險」的抉擇，甚至曾到咖啡廳、傳產等公司應徵過，兜轉了兩個月後，他發現自己還是喜愛保險業，因此下定決心「一做就是一輩子」。之後他在母親創辦的磊山保經，一步步累積經驗輪調各部門參與實際運作，不管是業務支援部門、培訓部門、資訊部門、業務管理、通路建立等都有他歷練過的痕跡。

2020年他上任磊山保經業務總經理，至今三年期間，他設定三項使命。第一，確保達成公司的使命，也就是「為客戶、為夥伴、為社會」提供身心安頓的力量；第二，面對外部環境快速的變化，藉由政策降低夥伴衝擊。

在第二個使命上，林世德非常感同身受，因他一上任就碰到新冠肺炎，「在疫情發生三、四個月後，我就下定決心要想盡辦法在外部環境變化下，維持夥伴不要有動盪的衝擊，這是我的職責」，除疫情外，監理法規、商品結構、升息、經濟緊縮、AI、數位科技都在影響著保險業，他必須從外部吸收力量，轉化公司政策，來抵消外部環境對夥伴的衝擊。

第三個使命，是確保公司維持年輕、創新、彈性決策，吸引更多優秀人才加入磊山。林世德指出，這是他今年4月才定下的使命，磊山保經是要年輕化的公司，目前1,700位夥伴，平均年齡34.6歲，必須更有彈性、活力才能繼續前進。

在擔任業務總經理的三年中，林世德也面臨不少挑戰，其中讓他最印象深刻的是他罕見在一家保經公司中同時讓兩套業務制度並行，帶給保經業很大震撼，但讓他預料不到的是，需要與夥伴溝通的程度超乎他的預期。

林世德認為，保經公司提供不同商品給客戶選擇，也該提供不同業務制度給夥伴選擇，否則可能會讓人才流失，而兩套不同業務制度並行，能讓夥伴有所選擇。磊山因此造就三年來人員與業績的正成長，但與同仁的溝通過程很艱難，他說：「溝通程度遠超乎我的預期，但我知道我一旦放棄，未來給夥伴多元選擇的這條路，就再也沒機會了，再怎麼樣我也要讓這落地。」

另在三年期間，他也進行銷售商品轉型，並調整防疫險策略，「我們要的是服務客戶、避免糾紛，錢可以不賺，但客戶服務要顧。」在過程中他也曾面臨客戶的不諒解，或夥伴的質疑，所幸當時的兩個決定，可以協助客戶做正確選擇，能夠讓夥伴發揮專業，帶領磊山安穩走過疫情。

達人座右銘

持續做對的事，讓好事自然發生