新竹房市 竹北高鐵特區 小宅夯

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

竹北各重劃區近一年房價行情

熱門社區

近年房價大漲的竹北高鐵特區，在各企業搶進投資之下，打造重量級商場、企業總部、辦公大樓，周遭環境的生活機能與商業氣息更進一步提升，房價指標儼然已成為台北、新北、竹北的「新三北市」之一，小坪數產品供給少，需求強勁，單價普遍達每坪55萬～65萬元。

永義房屋竹北高鐵家心加盟店店東黃路加表示，高薪的竹科園區客買房不手軟，竹北房價一路從疫情前的3字頭，一路起飛至平均6字頭，在通膨時代擁有不動產成為不少園區客主要的理財、置產管道，一有好的物件釋出，就有人接手，過去建商品牌導向的買盤如今也轉化為地段至上，由於竹北經過10年發展，土地供給日趨稀有，只要新案一推出，幾乎都不夠賣。

黃路加表示，由於竹北房價推升，三房產品總價多已達2,500萬～3,000萬元，過去15坪的中古套房產品總價約在400多萬，如今已達千萬元左右，有些挑高小坪數產品，單價多可達7字頭，租金通常可達2萬元以上。也因為竹北住宅房價領漲，竹北文興路屋齡10年左右的辦公室，成交單價都已達5字頭，而竹北高鐵外圍蛋白區的芎林、新埔，新案房價也都達4字頭。

隨著過去在高鐵特區推出的新案如「竹科匯」、「合新璞玉」、「合新詠玉」、「惠宇謙恆」都將陸續完工，合計有超過1,500戶的量體交屋，屆時將更進一步推升竹北的交易量。

近年來遠百新世紀、6＋Plaza、享平方影城等商場陸續接力開幕營運，大幅提升竹北商業及生活機能，宏匯集團、環球購物中心，投入155億元打造樓高超過200米的「新竹未來之心Gateway Plaza」，規劃為辦公大樓與車站型智慧商場，竹北高鐵特區將成為大新竹地區未來的商業、消費 、娛樂新核心。

此外，聯發科取得高鐵專二地上權開發案將新建辦公大樓，打造竹北高鐵的新地標，加上生醫園區發展漸趨成熟，AI智慧園區明年將完工啟用，將創造更多就業機會，使竹北不動產市場迎來新一波高峰。