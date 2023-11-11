羅芙奧2023秋拍 吸睛

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羅芙奧2023秋季拍賣會，將於11月30日至12月3日於台北萬豪酒店3F博覽廳舉行。

該拍賣會共計推出「現代與當代藝術」、「薈萃國際」、「翰墨丹青‧書畫及古文物」、「尊釀雲集」、「手袋及精品」等專場，拍品涵蓋張大千、溥心畬、趙無極、朱德群、朱銘、周春芽、李真、邱亞才、奈良美智、草間彌生、名和晃平、六角彩子、山本麻友香、中村萌、貝爾納‧畢費、山姆．法蘭西斯、阿曼‧費爾戴儂、亞歷克斯．費斯等華人大師傑作、日本美學文化、東南亞新生代、歐洲名家、潮流塗鴉藝術，名作匯聚，精采紛呈。除此之外，還有瑰麗耀眼的名貴珠寶、匠師精神愛馬仕手袋以及高級鐘錶等，皆為一時之選的珍稀作品。

其中，「現代與當代藝術」領銜精選巨擘趙無極兩件佳作，「在植物園裡」顫動纖細的線條產生空間，「1.5.2002」則是趙無極新世紀的得意創作，其畫寧靜卻含有氣勢的穹蒼與海洋。另外，朱德群的「開啟之門」以藍色為基調，同時運用中國書法及西方韻律與節奏的視覺美感。

而在「翰墨丹青‧書畫及古文物」專場中，深受矚目及高詢問度的張大千水墨設色紙本作品「歸妹圖」，為近代中國戲曲專家俞大綱先生家族所藏。1974年張大千返美前觀賞俞大綱重新改編的京劇，並由郭小莊擔綱演出，深受此劇感動返美後仍念念不忘，因此於1975年完成此作品並贈與俞大綱，該作品曾於1976年在歷史博物館舉辦的「張大千先生歸國畫展」中展出。