台積電ADR大漲6.35％ 台指期夜盤提前收復萬七 台股下周衝萬七

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台股下周一（13日）確定上攻萬七！在全球深受高通膨、經濟衰退疑雲的大環境下，台積電（2330）10月合併營收繳出歷史新高好成績單，不但超乎預期且令市場驚艷，激勵台積電ADR報復性上漲，台指期夜盤已提前收復萬七、達17,019點，台股13日開盤將上攻萬七。

台積電公告10月合併營收2,432億元，月增34.79％、年增15.66％，創下歷史新高，第四季合併營收的財測達成率39％，大幅優於法人預期，該利多帶領台積電ADR大漲6.35％，收在97.44美元，與此同時美股的微軟、博通（Avago）、科磊、沃爾瑪股價寫下歷史新高。

台積電10日收平盤、達557元，若以ADR漲幅6.35％預測，下周一開盤將跳空上漲超過35.5元，以台積電上漲1元貢獻台股約8.2點至8.4點的最高區間計算，單一檔台積電將貢獻台股直接跳空大漲逼近300點。

有趣的是，股神巴菲特旗下波克夏在去（2022）年第三季砸逾41億美元買台積電ADR，該消息一出，台股結束從歷史高點18,619點一路下跌的窘境，來到12,629點反彈。

此次台股不靠別人，有了台積電10月合併營收創下歷史新高的成績單當靠山，將成功帶領台股脫離三個月的盤整區，往萬七邁進。

元大投顧認為，台積電10月營收優於預期主因10月為傳統旺季。

第四季鑑於智慧型手機SoC晶片需求轉強抵銷了淡季需求疲弱影響，同時先進製程產能利用率將有可能優於預期，因此預期台積電及市場的共識將有機會上修第四季財測。展望長期，台積電為AI趨勢下之最主要受惠者，且技術領導地位不變，重申買進評等不變。