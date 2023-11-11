何立峰訪美會葉倫為拜習舊金山會晤做好經濟成果準備

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新華社11日報導，中國大陸國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰於11月8日至12日應邀訪美，其間與美財長葉倫舉行數次會談。雙方致力於落實兩國元首重要共識，為兩國元首舊金山會晤做好經濟成果準備，推動中美經貿關係回到健康穩定發展軌道。

雙方就中美經濟關係、中美及全球宏觀經濟、應對全球性挑戰和彼此關切等交換意見。

中方明確表達對美對華雙向投資限制、制裁打壓中國企業、對華出口管制、對華加徵關稅等關切，要求美方切實以行動予以回應。會談坦誠、務實、深入，富有建設性。

雙方達成如下重要共識： 同意加強溝通，尋求共識，管控分歧，避免誤解意外導致摩擦升級。歡迎成立由副部級官員牽頭、向雙方牽頭人彙報的中美經濟、金融工作組並舉行會議。雙方牽頭人同意定期直接溝通。 強調中美不尋求經濟「脫鉤」，歡迎發展健康的經濟關係，為兩國企業和工人提供公平競爭環境，增進兩國人民福祉。 同意一道努力應對共同挑戰，包括經濟增長、金融穩定和監管。 同意就氣候變化相關經濟問題，低收入和新興經濟體債務問題開展合作。 同意強化國際金融架構，推動國際貨幣基金開展有意義的占比增資並努力通過新占比公式增加代表性不足成員／區域的話語權，加速推動多邊開發銀行通過改革，使其更好、更大、更有效。 中方應詢介紹對烏克蘭危機、以巴衝突的立場。 何立峰還與中資、美資企業代表座談。