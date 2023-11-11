大陸10月報告新增新冠感染重症209例、死亡24例

中國疾病預防控制中心網站消息，中疾控公布了10月分新型冠狀病毒感染疫情情況，大陸全國報告新增重症病例209例、死亡病例24例。 一、全國新冠病毒感染重症和死亡病例報告情況 2023年10月1日-10月31日，大陸31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團報告新增重症病例209例、死亡病例24例（其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例0例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例24例）。 二、大陸發熱門診（診室）診療情況： 2023年10月1日-10月13日，31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團發熱門診（診室）診療量相對穩定，波動處於13.3萬-15.1萬之間，之後波動增加，10月30日上升至20.5萬，10月31日為19.6萬。 三、哨點醫院監測情況： 2023年10月1日-10月31日，大陸哨點醫院流感樣病例占門（急）診就診人數比例小幅波動。第40周（10月2日-10月8日）為4.5％，第41周（10月9日-10月15日，4.1％）稍有下降後連續增加，第43周（10月23日-10月29日）為5.0％。 流感樣病例新冠病毒陽性率從2023年第40周的8.7％持續下降至第43周的4.0％。 四、本土病例病毒變異監測情況： 2023年10月1日-10月31日，31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團共報送7646例本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，涵蓋73個進化分支，主要流行株為XBB系列變異株，占比前三位的分別為XBB.1.9及其亞分支、XBB.1.22及其亞分支、XBB.1.16及其亞分支。 根據採樣日期，XBB及其亞分支的占比持續高位，2023年第40周（10月2日-10月8日）為99.6％，第41周至第42周保持在99.7％左右，第43周（10月23日-10月29日）為100.0％。