大葉高島屋北海道物產展登場！

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大葉高島屋年度最大規模的第15屆「北海道美食暨日本職人工藝展」11月10日至23日熱鬧登場，共有23間商家逾400項商品一同共襄盛舉，近一半是初次登場。令人垂涎的日式小吃、人氣伴手禮、酒造吟釀、市場海鮮，與精湛工藝品及日系雜貨，此起彼落的日語招呼，彷彿身處日本。

今年分別在B1樓中央水族廣場與5樓DOZO Market兩處盛大舉行，歷年廣受饕客好評的道地小吃，也重返天母讓民眾回味！像是「青森海鮮食堂」的明太子帝王蟹棒、「川島之味」的現烤軟絲、日本第一名鐵路便當「崎陽軒」的干貝燒賣便當，本次初登場的「宮古島物產」帶來傳統沖繩人氣點心「招福」開口笑與秘技拉麵，還有名古屋和菓子老店「華桔梗」的笹葉粽、笹葛柏餅、萩餅。

百年傳統工藝初登場！令人嘆為觀止的日本職人技藝

除了美食，還有多名日本工藝職人聯合參展，首度參展的小樽布包、板垣鞄、工藤工藝舍、Aleg刷具、PLUM工坊、鈴木漆器店、WAZABI瓷器、雅山GASEN，19日前逢周六日下午3點起在5樓DOZO Market，進行8場職人傳統工藝精品實演秀，從木器到鐵器，從生活日用品到大型家具，邀請民眾一起近距離欣賞精湛手藝。同時，來自日本札幌的電視塔爸爸、沖繩宮古島MIYA等吉祥物舉行巡樓見面會與大小朋友同歡。APP會員於12日前全館消費累積滿3千元可獲得全館150元購物金、樓面500元購物金，19日前滿2千元加送來店禮。大葉高島屋表示，受大環境通膨衝擊，赴日旅遊團費相較疫情前漲3倍，不少民眾乾脆就近逛展大舕美食，業績可望較去年成長3成。

代代相傳的日本傳統工藝，每件均是日本職人以「一生懸命」精神手工製作，經過時間淬鍊的美與高品質，令許多人深受感動。像是百年家具老店雅山GASEN，職人「千葉 暢威」以現代日式美學家具，融合「南部箪笥」工匠技術，製成日式傳統五斗櫃，鐵器職人「長谷川 直秀」的山形鑄物傳統工藝。現場並展售職人們的工藝作品，原價23.4萬元的南部箪笥五斗櫃，原價107萬元的六人餐桌組，均祭出7折現品優惠，極具收藏價值。

11月11日與12日首先登場的是來自大阪Aleg精緻手工刷具職人「代高田 篤」，以講究木質材料與精選天然刷毛製成髮刷和身體刷聞名；還有工藤工藝舍帶來的手刻藝品；創立自1980年的PLUM工坊，由職人「込山 豊」現場示範如何用足以折斷斧頭的「斧樺木」製作出不求人、匙筷等日常生活工具。

11月18日與19日邀請到1963年創立的鈴木漆器店職人「鈴木 伸也」，現場雕作新潟縣無形文化財產的日本傳統國家雕漆工藝「村上堆朱木彫」；WAZABI瓷器職人「中里 博彥」、「中里 博恒」帶來的是傳承400年「三川內燒」工藝，不僅是日本皇室御用瓷器，更被大英博物館評價為「世界上最具光澤的陶瓷器」。