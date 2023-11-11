美股高漲 道瓊上衝近400點 台積電ADR暴噴6.35％

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聯準會主席鮑爾的鷹派發言衝擊並未持久，10年期美債殖利率穩定，科技股推升美股向上衝，四大指數全數飄紅，道瓊暴漲近400點，標普漲近2%，那指漲超過2%，費半更是噴逾4%。而輝達因為近期傳要開發三款陸制晶片，收漲近3%；台積電10月營生站上2千億，ADR狂飆超過6%。

道瓊工業指數上漲 391.16點，或1.15％，以34,283.1點作收；標普500指數上漲 67.89點，或1.56％，收4,415.24點；那斯達克指數上漲 276.66點，或2.05%％，收 13,798.11點；費城半導體指數上漲139.40點，或4.04％，收3,591.74點。

本周三大指數周線均收紅。道瓊周漲0.65%，標普500周漲1.31%，那指周漲2.37%。

數據方面，密西根大學消費者信心指數初值60.4，創6個月新低，未來5-10年的通膨預期初值為3.2%，創2011年以來新高，高利率和對經濟前景的擔憂令消費者信心意外大幅回落，連降四個月。

密西根調查負責人Joanne Hsu在報告中表示：「綜合高物價、高借貸成本和勞動力市場疲軟的預期，對美國消費者支出和經濟前景來說，並不是好跡象，美國經濟可能難以繼續表現強勁。」

政經方面，本周市場關注聯準會官員的一連串發言，主席鮑爾以及多位官員頻頻釋放出鷹派訊息。鮑爾9日表示，通膨已給聯準會展示了若干假動作（head fakes），因此他表示若有必要，聯邦公開市場委員會（FOMC）將會毫不猶豫地進一步收緊貨幣政策。雖未直接提出再度升息，但仍強調表示現在宣布升息周期告終仍為時過早。

素有聯準會傳聲筒之稱的Nick Timiraos稱，聯準會即使繼續暫停升息，但在沒有確切的證據表時通膨已經降溫的情況下，他們不會放棄升息的選項。

地緣政治方面，中美兩國元首將於APEC峰會期間會晤，日本共同社8日報導，美國總統拜登與中國國家主席習近平將於本月15日出席APEC峰會期間舉行雙邊會談。白宮週五（10日）宣布，拜習會確定在下週三（15日）於舊金山灣區登場。

（工商時報 陳彥綺 數位編輯）

真神山！台積電ADR暴噴6.35％ 帶旺費半飆逾4％ 道瓊漲391點

在美國公債殖利率未再上升且趨穩下，經過前一日下挫後的美股，10日上演絕地大反攻，其中，那斯達克漲幅更是創5月以來最佳單日表現。另外，美股周線也全部走揚且連續第2周收紅，道瓊周線漲0.7%，那斯達克大漲2.4%，標普500也漲1.3%。

標普500指數所有11類股均上漲，但科技族群最為亮眼，大漲2.6%。大型科技股當中，微軟盤中股價一度又創歷史新高，超過370美元，收盤大漲2.5%。蘋果、Meta、特斯拉以及Netflix的漲幅都至少有2%，Alphabet也漲1.8%。

具有代表性的美國10年期公債殖利率變化不大持平，在4.646%附近。不過，美股9日時，10年期公債殖利率上升10個基本點以上。分析師認為，殖利率前兩天飆升，是因為財政部的公債拍賣不順利，以及聯準會主席鮑爾發表談話，暗示不排除利用調高利率的手段來抑制通膨。

瑞銀表示，儘管美股近期出現震盪行情，但市場仍摸不清聯準會的政策利率走向，好在美國經濟的韌性支撐美股。美國人力市場職缺還是在高檔位置，加上民間企業最近公布的財報不錯，故美國經濟應可軟著陸。但未來幾個月經濟成長可能趨緩，改善通膨應也可看出效果。

★四大指數

美股道瓊上漲391.16點或1.15%，收34,283.10點。

NASDAQ上漲276.66點或2.05%，收13,798.11點。

S&P500上漲67.89點或1.56%，收4,415.24點。

費城半導體上漲139.40點或4.04%，收3,591.74點。

★11大類股

科技類股(SPLRCT)漲2.59% 通訊服務類股(SPLRCL)漲1.67%

非必需消費類股(SPLRCD)漲1.66% 工業類股(SPLRCI)漲1.34%

原物料類股(SPLRCM)漲1.16% 金融類股(SPSY)漲1.14%

房地產類股(SPLRCREC)漲1.10% 能源類股(SPNY)漲1.07%

必需消費類股(SPLRCS)漲0.66% 醫療類股(SPXHC)漲0.60%

公用事業類股(SPLRCU)漲0.52%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)上漲2.49%，收369.67美元。

蘋果(AAPL)上漲2.32%，收186.40美元。

亞馬遜(AMZN)上漲2.11%，收143.56美元。

Alphabet(GOOGL)上漲1.80%，收132.59美元。

特斯拉(TSLA)上漲2.22%，收214.65美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)上漲2.56%，收328.77美元。

蘋果(AAPL)上漲2.32%，收186.40美元。

亞馬遜(AMZN)上漲2.11%，收143.56美元。

Alphabet(GOOGL)上漲1.80%，收132.59美元。

網飛(NFLX)上漲2.78%，收447.24美元。

3.其它焦點股

應用材料(AMAT)上漲5.25%，收150.68美元。

超微(AMD)上漲4.49%，收118.59美元。

恩智浦(NXPI)上漲3.52%，收186.67美元。

高通(QCOM)上漲3.42%，收124.21美元。

輝達(NVDA)上漲2.95%，收483.35美元。

英特爾(INTC)上漲2.80%，收38.86美元。

德州儀器(TXN)上漲2.74%，收147.19美元。

Meta(Meta)上漲2.56%，收328.77美元。

微軟(MSFT)上漲2.49%，收369.67美元。

美光(MU)上漲2.43%，收75.36美元。

蘋果(AAPL)上漲2.32%，收186.40美元。

特斯拉(TSLA)上漲2.22%，收214.65美元。

亞馬遜(AMZN)上漲2.11%，收143.56美元。

Alphabet(GOOGL)上漲1.80%，收132.59美元。

IBM(IBM)上漲1.64%，收149.02美元。

思科(CSCO)上漲1.13%，收52.59美元。

甲骨文(ORCL)上漲0.79%，收113.07美元。

★台股 ADR

台積電上漲5.82美元或6.35%，收97.44美元，換算台股價格為630.48元。

聯電上漲0.26美元或3.51%，收7.66美元，換算台股價格為49.56元。

日月光上漲0.33美元或4.20%，收8.18美元，換算台股價格為132.32元。

中華電信下跌0.36美元或0.99%，收35.90美元，換算台股價格為116.14元。

（時報資訊 財經內容中心）