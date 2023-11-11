朱水源Water 當選第一屆新北市永續農業運銷合作社理事長

新北市永續農業運銷合作社，是一個集結了有理念的人們，為了守護我們寶貴的水源，推動永續農業，提升農業價值，和確保大家享受到健康的農產品而共同努力的團體。我們的故事始於翡翠水庫，這座水庫提供大台北地區數百萬人的飲用水，因此被譽為城市的命脈。為了保護這個寶貴的水源，我們認識到集水區的土地必須被視為水源保護區，並且對其進行嚴格的管理和保護。

然而，我們也發現翡翠水庫的上游地區，農作物種植仍然遵循傳統的化學肥料使用方式，這樣的作法對水庫的水質造成威脅。現代人越來越關注健康和食品品質，因此有機農業已經成為全球的趨勢。有機農業不僅有益於我們的健康，還有助於保護水源，減少環境污染。

朱水源理事長表示:我們集結了一群擁有相同理念的人，共同創立了新北市永續農業運銷合作社。我們的使命不僅是推動有機農業，更是要建立永續農業循環，提高農業產業的價值，以便農民能夠從中受益，同時也確保大家能夠享受到高品質、健康的農產品。

我們的第一階段任務是推動坪林有機村計劃。坪林地區是一個以茶葉種植聞名的地方，我們的目標是將茶園轉型為有機種植，同時透過行銷和教育，促進有機茶的永續循環發展。這不僅有助於改善農業產業，也有助於保護水庫的水源，確保供應給大台北地區的飲用水是純淨的。

我們誠摯地邀請更多人加入我們的行列，支持有機農業，守護水庫的水源，並一同努力實現更健康、更可持續的未來。讓我們攜手合作，讓有機農業成為我們社區的一部分，並共同守護我們寶貴的水資源。