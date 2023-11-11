臺北溫泉季湧人潮 締造2億商機

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國人最期待的新北投盛會－2023臺北溫泉季，11月1日至6日在新北投圓滿落幕，溫泉季集結近120家溫泉及美食業者共襄盛舉，展攤比往年更加豐富多元，六天活動期間吸引近25萬民眾到場參與各項活動的演出，民眾的熱情消費更創下2億的商機，為本屆的臺北溫泉季畫下圓滿的句點。

交通部觀光署長周永暉感謝臺北溫泉季在臺灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美的帶領下，透過各項活動的舉辦，讓近期來台觀光人數突破500萬人次，對促進觀光產業的發展做出極大的貢獻。

主辦單位台北市溫泉發展協會理事長林致宇指出，本次臺北溫泉季以「道後撞神轎 北投納福祭 溫泉饗宴泡湯趣」為主題，匯聚台灣及日本文化，為國人打造難以忘懷的溫泉假期，享受新北投溫泉區的魅力，也一起度過充滿樂趣與文化的時光。

林致宇指出，一年一度臺北溫泉季再度於北投溫泉區舉辦，在迎秋入冬的此時，正是泡湯的好時機，而新北投溫泉區更是擁有山、水、溫泉及獨特美食文化，加上便利的交通更是吸引眾多國內外的旅客前來休憩旅遊。

暌違四年的「日本松山市道後撞神轎祈福盛典」此次第四度來台，今年再度邀請松山市道後八町「道後村大神轎會」、「持田連合大神轎」、「唐人大神轎」及「北小唐人大神轎連合會」等四支隊伍帶來四頂大神轎，由近500位轎伕進行五場盛大撞轎祭典，民眾不用到日本就可以難得一見日本V.S台灣溫泉盛事祭典。精采的撞轎祭典讓民眾驚呼連連，掌聲不斷。

此外，臺北溫泉季除了兒童神轎踩街等精彩活動內容，還結合遊行活動，有日本松山市太鼓隊、米澤市武將、花芝舞、湯田狐狸、大家喜愛的熊讚、全聯福利熊、廢柴、女巫娃娃、血寶寶、警察寶寶等多位吉祥物到新北投溫泉遊行現場，晚間的七星街舞台，有樂團結合在地人文團體現場演唱，更有大家喜愛的那卡西之夜、明華園以及我愛冰冰SHOW，為溫泉季注入嶄新活潑氛圍，此外，女巫嬉遊記也打開神祕的冒險之門，邀請民眾一同探索奇幻的特別體驗。

台北市溫泉發展協會4日舉辦第八屆第三次會員大會，理事長林致宇指出，本年度的會員大會會選在4日召開是因為每年的溫泉季期間都會舉辦亞太國際論壇講座，今年的亞太國際論壇講座特別邀請經濟部水利署副總工程師張廣智為出席者解說「保育溫泉」，透過議題對各溫泉業者能有所幫助，也希望大家能夠一起努力將北投溫泉繼續發揚光大。

總會長周水美代表台北市溫泉發展協會暨台灣亞太國際溫泉旅遊協會，感謝交通部觀光署、臺北市政府及臺灣商圈產業觀光發展聯合總會、臺北市商圈產業聯合會、國際扶輪3525地區、日本愛媛縣松山市、松山觀光會議協會、道後伊佐爾波‧湯神社八町會、松山市道後溫泉旅館協同組合、日本靜岡縣伊東市伊東溫泉旅館ホテル協同組合、日本秋田縣仙北市（株）玉川溫泉、日本鹿兒島縣指宿市（公社）指宿市觀光協會、日本山形縣米澤市（一社）米澤觀光協會、日本山口縣山口市湯田溫泉旅館協同組合、日本佐賀縣嬉野市（一社）嬉野溫泉觀光協會、歐洲氡溫泉療法研究會、日本鳥取縣米子市皆生溫泉旅館協同組合、日本岩手縣花卷巿花卷溫泉（株）、日本山口縣美禰市觀光協會、日本溫泉協會單位長官貴賓共襄盛舉。