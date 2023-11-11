「上帝開箱直接倒錢」巴菲特老友讚嘆 謝金河揭股神1操作躺賺3倍

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 李宗莉】財信傳媒董事長謝金河在臉書以「上帝打開一個寶箱，然後把錢倒進去⋯」為題發文，指出股神巴菲特從2020年8月開始買入日本5大商社的股票，持股超過3年，巴菲特不僅1股不賣，還陸續加碼到8.5%以上，如今持股價值已從60億美元增值到170億美元以上，等於暴賺近3倍，大發日股牛市財。

看到巴菲特如此神勇，今年已經99高壽的拍檔蒙格（Charlie Munger）打趣地說：這就像上帝打開了1個箱子，然後把錢倒進去！這2個老人，這些年投資風格迥異。

巴菲特一直減碼比亞迪，加碼日本5大商社；2008 年巴菲特以每股8元人民幣買入比亞迪，斥資18億人民幣，持股20.49%，去年比亞廸漲到333港元，巴菲特開始出脫持股，如今持股比例降至8%以下，比亞迪股價剩下241.2港元。

而巴菲特買進的5大商社股票卻飆漲，伊藤忠從1911漲到5900日圓、丸紅從456.2漲到2705日圓、住友商事從1114.5到3236日圓、三井物產由1278到5928日圓、三菱商社從2094.5到7732日圓，最近日股回檔，5大商社股票都在高檔，連巴菲特漏掉的豐田通商，股價都從2046漲到9287日圓。

謝金河指出，這個操作戰果讓Charlie Munger羨慕得不得了，直呼上帝打開寶箱，然後把錢倒進去。

Charlie Munger則信仰中國，像吉姆．羅傑斯般，勇抱中國股票不賣，Charlie Munger在阿里巴巴300美元一路加碼，如今剩下80美元左右，香港的阿里今天收盤79.6港元，一邊大賺，一邊大賠，形成強烈對比。

Charlie Munger忘了巴菲特一再提醒：永遠不要看壞美國股市。今年日本日經指數大漲25.1%，東證大漲23.44%，日本股市是今年亞洲最大的黑馬，日股是標準牛市，跌得少、彈得高，對比上海、深圳、香港都淪為熊市的空頭排列，中國與日本股市正在闡述未來的大變化。