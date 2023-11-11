《科技》資服競賽成果出爐 中山大學資管系AI金融科技應用組摘冠

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【時報記者莊丙農台北報導】由數位發展部數位產業署、教育部資訊及科技教育司、中華民國資訊管理學會共同主辦的「第28屆大專院校資訊應用服務創新競賽」，競賽結果出爐。今年特增未來明星產業「AI金融科技應用組」，該組委由AI金融科技協會舉辦，共有13組隊伍脫穎而出入圍決賽，最終由國立中山大學資管系團隊以「新創指標用以協助股票投資組合之推薦系統」項目，榮獲AI金融科技應用組第一名。

AI金融科技應用組為今年新設的新賽制，有感於ChatGPT等AI科技對產業的衝擊，特增「金融科技服務創新」、「手機＋辨識詐騙百百種」為主題，徵集創意項目，期望透過競賽，鼓勵學子進行「以人為本」的腦力激盪，反思金融產業數位轉型以及詐騙的治理痛點，發想解決策略並嘗試讓創意落地。

參賽隊伍創意十足，如「股燭勇氣」、「一邊消費，一邊儲蓄」等針對傳統金融證券、儲蓄型態進行反思；另有參賽者以「詐騙防護機器人」、「反洗錢數據共享」，提出創新防詐、反洗錢的解方，提供新鮮點子協助政府打詐，增進公眾福祉。

本次活動舉辦單位AI金融科技協會理事長姚木川強調，「金融科技對於數位轉型的重要性，AI應用於金融、金融服務於產業」，鼓勵參賽者跨領域合作，參與實務「做中學」，讓台灣的AI金融科技走出自己的路，創新普惠金融。