白宮：拜習會11／15登場 議題一長串包含台灣

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【中時新聞網 栗筱雯】日本共同社8日報導，美國總統拜登與中國國家主席習近平將於本月15日出席APEC峰會期間舉行雙邊會談。白宮週五（10日）宣布，拜習會確定在下週三（15日）於舊金山灣區登場。

綜合《日經亞洲》、路透社、美聯社10日報導，這次拜習會除了處理美中之間的緊張關係，議題範圍包括以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭、俄羅斯入侵烏克蘭、北韓與俄羅斯關係、台灣、印泰、人權、鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題、人工智慧、公平貿易與經濟關係等全球議題。

2023年亞太經濟合作組織（APEC）峰會本月15日至17日在舊金山登場。過去幾週以來，白宮一直表示，預期拜習會將在亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間登場。根據白宮基本規則，透露上述消息的官員要求匿名。官員之一表示，基於安全理由，這次拜習會在舊金山「灣區」（Bay Area）舉行，詳細地點保密。

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這將是拜登（Joe Biden）與習近平近一年來首次面對面，上次拜習相見是2022年11月印尼峇里島二十國集團（G20）峰會。

拜登2021年就任美國總統以來，已與習近平有過6次互動，其中只有1次實體相會，其餘均為線上互動，下周三舊金山相會將是第7次接觸，也是習近平2017年作客時任美國總統川普（Donald Trump）佛州海湖莊園以來首度訪美。