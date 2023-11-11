升息尾聲美元走弱 台銀看金價年底前再戰2,000美元

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以巴衝突爆發，金市避險買盤進場，國際黃金價格一度反彈衝破每盎司2,000美元、但近期壓回；展望後市，台銀分析，除地緣政治風險，美元轉弱、旺季需求將支撐金價偏多走勢，年底前不排除站上2,000美元，但近來金價漲幅不小，短線投資須審慎操作。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子10月7日向以色列南部發動致命襲擊，以色列報復反擊，投資人避險情緒急遽上升，部分市場資金流向金市，金價自低檔1810美元反彈，並突破1,950美元，最高至2,009美元。

不過，受制整數關卡及獲利了結賣壓，金價壓回並於高檔震盪整理，台銀指出，年底前，基於短期內地緣政治風險續存、美元走弱及旺季需求來臨，預期金價可於1950美元至2010美元區間震盪。

台銀進一步分析，近來全球通膨持續降溫，聯準會（Fed）11月會議決議利率不變、連2凍，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會雖表示仍保留再升息的彈性，但緊縮金融環境可能壓抑經濟活動、未來將審慎行事等言論，讓市場樂觀預期升息循環應已告一段落，美元走勢轉弱。

同時，美債殖利率下滑，美國10月非農就業數據大幅不如預期，均有利國際金價偏多走勢，台銀表示，尤其目前地緣政治風險因子尚存，若戰事再擴大，國際金價可望重回2,000美元之上。

長期而言，台銀指出，全球央行持續購金、升息循環止步、美債殖利率下滑，及地緣政治風險仍高等因素下，看好國際金價應處盤堅向上格局。

根據世界黄金協會（WGC）報告，2023年第3季央行淨購金達337公噸；前3季央行淨購金則為800公噸，為歷年來同期最高。

至於資產配置布局，針對以長期持有、或避險為主的投資人，台銀表示，可持續觀察聯準會動向，及聯準會所關注的核心PCE（個人消費支出物價指數）、CPI（消費者物價指數）等指標數據表現。

同時，可依投資屬性為積極、穩健、保守型的配置方式，於聯準會持續維持限制性利率時，採分批布局買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣。

不過，短期而言，台銀強調，近期金價漲幅不小，市場變化較不易掌握，短線投資風險較高，須審慎操作。