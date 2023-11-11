《電機股》東台第3季轉盈 每股盈餘0.04元

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【時報記者莊丙農台北報導】東台(4526)公布第3季財報，單季歸屬於母公司之稅後淨利0.1億元，終止連2季虧損，每股盈餘0.04元；累計前3季營收57.08億元，年減7％。子公司榮田接單暢旺營收成長，Anger轉虧為盈，兩家公司前3季分別為1.08億元及0.71億元，惟集團營運結果仍受整體市場環境不佳影響，前3季歸屬於母公司之稅後虧損0.12億元，每股虧損0.05元。

東台10月合併營收為5.48億元，前10月累計合併營收62.56億元，去減8％，在手訂單累計43億元，惟近期處於出貨交期低谷及客戶庫存調整等因素影響，以致營收減少。產品應用表現，汽機車產業約占營收40％，航太業約占11％，能源業約占4％。市場面比重，台灣大陸地區約占46％，歐美地區約占29％，亞洲其他地區則約占20％。

東台董事長嚴瑞雄表示，東台集團在鑑別式AI應用已有各項具體成果，包括鑑別式AI工具機應用、自動化生產線入料AI影像分類、設計AI人體骨架辨識應用、半導體封裝錫球橋接AI智能複檢系統、TFT面板雷射線路AI修補、醫療用AI判讀平台、即時3D輔助術後復健等，目前東台正在布局生成式AI應用，透過生成式AI與現有AI的結合，可拓寬智慧製造的應用範疇，生成式AI將是製造業的「桃花源」，後續發展值得期待。此外東台也於11/9-12參與2023東莞國際機床展(DME)，以東台精機智慧製造五化二新 為概念，展場設備結合由東台自主開發的 TLM 整線管理系統 以及 TIMS 刀具即時監控功能，同時搭配CAM軟體 SolidCAM ，創造最大的生產效益，提供給客戶完整加工應用解決方案。

東台子公司榮田精機(7709)目前訂單滿手，前3季累計營收成長近6成，目前拚2024第1季掛牌興櫃。持續專注在航太產業的東台子公司亞太菁英，近期也以臥式五軸加工中心機-HS700，獲2024台灣精品獎，此機台在今年2023台北國際工具展初次亮相，開展當日即順利成交，直驅馬達驅動旋轉工作臺可以225度翻轉，突破一般加工角度的拘限，並可搭配自動化裝置，減少人為上下料與機器停工時間，大幅提高生產效率。