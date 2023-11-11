台美租稅協定不只台積電受惠 金融授信投資盼利多

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台美避免雙重課稅協定簽署可期，除赴美設廠的台積電等受惠，會計師表示，金融業授信、投資也將有2大利多，包含在美國參與聯貸，放款的利息收入扣繳稅率將從現行30%降到10%，同時，若在美國僅純投資、而沒有常設機構，參與私募基金合夥架構的獲利，有望放寬毋需在美繳所得稅。

隨台積電、環球晶等龍頭大廠敲定赴美投資案，台美租稅協定迎來10多年最佳洽簽契機，經雙邊多次技術性諮商，美國現已提出「美台快速雙重稅收減免法案」，台灣財政部同步著手商訂相關文書，以期解決兩國企業面臨的雙重課稅問題。

同時，APEC財長會議將在美國舊金山登場，台灣由財政部長莊翠雲率團與會，而會議則由美國財政部長葉倫（Janet Yellen）主持，兩人是否在場邊進行台美避免雙重課稅相關議題交流，備受矚目。

安永聯合會計師事務所執業會計師周黎芳指出，台美避免雙重課稅法案相關細節、指引仍待後續發布，但先盤點對產業影響，除赴美投資的半導體廠商將受惠，法案生效後也有機會降低台灣金融業參與美國聯貸、投資市場的租稅成本與風險。

周黎芳說明，目前不論是在初級或次級市場，台灣銀行業者參與美國聯貸案，針對放款取得的利息，若在當地沒有任何營運場所，就是適用30%扣繳稅率，因此會影響業者參貸意願，未來避免雙重課稅法案生效，扣繳稅率可望降低至10%。

她指出，台商在美國的子公司若要於當地建廠，有融資需求時，為爭取到更優惠的利率、額度等條件，也會傾向跟較常往來的台灣銀行業者直接貸款，因此授信業務的利息所得扣繳稅率下降，無疑是一大利多。

同時，周黎芳表示，以現行規定而言，只要台灣企業獲得在美國境內進行營業活動而產生的美國「有效關聯所得」（effectively connected income，ECI），就須在美申報、繳納所得稅；簡言之，任何美國來源所得都可能被視為ECI。

不過，周黎芳指出，避免雙重課稅法案生效後，可以將ECI的範圍縮小，未來如果台灣企業在美從事貿易或設有固定營業場所，且有可歸屬於在美常設機構的ECI時，才進而要在美國繳稅。

她舉例，現在台灣保險業者參與美國私募基金，由於私募基金的投資架構可能是合夥（partnership）組織，這樣的型態在美國並不是課稅主體，因此，所有的利得都會直接歸屬在合夥人，也就是說，保險業者須針對在美國的獲利繳所得稅。

法案生效後，若台灣保險業者只是單純投資、在美當地沒有常設機構，就可以主張這筆投資私募基金而產生的獲利，不屬於美國關聯所得，從而可能毋需在美國報繳所得稅；她也強調，個案狀況不同，均須詳細分析。

周黎芳也提醒，台商應密切關注台美官方立法動向，掌握具體規則及相關配套；未來法案上路，除可適用租稅優惠，也須留意相關申報規定。