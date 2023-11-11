日本美利達14年業績成長20倍 跨足觀光MERIDA X BASE騎乘體驗之旅對台客招手

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全球自行車老二美利達MERIDA在日本14年業績成長20倍，集團海外排名前十，日本MERIDA社長福田三朗11日指出，去年營業額達22億日圓，CROSS-Bike與Mountain-Bike銷售占絕大多數達八成，高價Road-Bike與電動E-Bike各占10％，其中電動E-Bike成長最高達25％，近年打造的「MERIDA X BASE」騎乘體驗與自行車路線更帶動觀光風潮，並向年年赴日的台灣觀光客招手。

外貿協會董事長黃志芳表示，美利達是享譽全球的自行車品牌，這是台灣企業在海外經營品牌非常成功的方式，國際品牌的經營策略，是台灣許多企業需要加強的地方。

黃志芳進一步指出，美利達是台灣知名的自行車製造商，也是台灣精品的常勝軍，更是台灣形象展的重要參展廠商，台灣是自行車王國，布局都是全球性的，來到日本『MERID X BASE』這裡更了解台灣的自行車業者怎麼在全球各大市場佈局，這樣子的布局創造雙贏，品牌拓展之外，還可以活絡當地的觀光。

代表取締役社長福田三朗表示，日本國內店鋪的拓展，產品的第一印象至關重要，1年國內市場銷售22億萬日圓。日本國內的22家店定位為『MERIDA PARTER SHOP』,特別著重店內設計，讓顧客能充分感受到高級感及運動感。