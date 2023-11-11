因台電強韌電網計畫受益 士電等4大機電廠前十月營收創新高

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台電強韌電網計畫釋單，士電、東元、中興電工、亞力、華城、樂事綠能及大同等機電大廠今年陸續接獲上億元訂單而受益。尤其士電、中興電、亞力及華城四家機電廠在手訂單均超過百億元，不單前三季獲利創同期新高而亮眼，前十月合併營收也改寫同期新高。

台電因應離岸風電及太陽能光電廠等再生能源陸續啟用，為強化全台電網，訂出為期十年的強韌電網計畫，投入5,000億元以上經費，更換老舊或新增設備，對線纜及機電業者業績是一大助力。士電、亞力、華城及樂事能源等機電大廠拿下台電標案以變壓器為主，中興電來自台電訂單則以345KV超高壓GIS開關為大宗。

相較之下，東元及大同接獲台電標案涵蓋面較高。東元與GE攜手合作，以44.6億元，拿下台電彰工升壓站及永興開閉所161kVSTATCOM統包新建工程，是全台規模最大案場，預計2027年上半年完工。

大同爭取台電標案可說是火力全開，除拿下國內外電力公司的智慧電表外，總計獲得台電變壓器12.77億元標案，電纜事業獲161kV交連PE電纜及附屬器材採購與安裝標案，得標金額18.24億元，為下半年營運添柴火，下半年在手訂單超過34億元。電纜事業在手訂單約47億元，預計2024年起，分批交貨。

士電配合客戶工程進度交貨，今年單月營收與去年同期相比略有增減。10月合併營收23.43億元，年減9.23％；前十月合併營收266.94億元，年增5.30億元，改寫同期新高。士電表示，士電重電事業目前訂單爆滿，新竹重電廠得三班生產趕工，不單是今年營收及獲利成長的功臣，預期明年重電事業還會兩位數成長。

亞力因台電及晶圓雙雄海外工廠建廠所需的變壓器等重電設備需求殷切，10月合併營收達9.39億元，年成長17.20％；前十月合併營收攀升至70.36億元，年增幅16.75％。亞力指出，亞力目前在手訂單維持百億元，未來三年訂單不成問題。

中興電10月合併營收20.06億元，年增22.85％；前十月合併營收183.04億元，年成長19.01％，雙雙改寫同期新高。中興電表示，中興電持續接獲台電345KV超高壓GIS開關設備訂單，加上統包工程，目前在手訂單從340億元再增加至343億元，訂單能見度看到2027年，部分長單能見度看到2030年。

華城10月合併營收13.45億元，創單月營收新高，年增幅140.99％，前十月合併營收攀升至96.33億元，不單創同期新高，也超越2021年90.2億元而締造史上新高。

華城指出，台電強韌電網計畫、綠能產業及外銷是華城今年營收及獲利增長的三大動能，目前在手訂單超過百億元。