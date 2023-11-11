2023青年模擬聯合國東海登場 300位高中生化身大使聚焦AI議題與軍事安全議題

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「2023臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」在東海大學登場，超過300位高中生化身各國大使，連結在地議題聚焦重要國際時事，尤其將針對近來備受關注的AI人工智慧、國家安全與經濟等重要議題進行討論。參與開幕式的副市長黃國榮表示，高中生齊聚關心國際議題將有助他們打開視野與提升思考力，朝未來領袖人物邁進。擔任代言人的李四端認爲參與模聯將是一個提升思考與溝通能力的好機會。

為鼓勵青年參與國際事務，建立多元國際觀，臺中市政府攜手東海大學推動「2023臺中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」11日在東海大學揭幕，

超過來自30所全國高中職校超過300名學生共同參與，擔任代言人與講師的李四端和前大使朱玉鳳（前外交部常務次長）也成本次活動的焦點。市府秘書處謝佳蓁處長表示，本次活動導入聯合國「2030永續發展目標」（SDGs）理念，依據議題設置五個委員會，分別是「聯合國安全理事會」、「聯合國裁軍和國際安全委員會」、「聯合國經濟及社會理事會」、「聯合國人權理事會」、「聯合國環境署」，讓學生扮演各國大使討論重要議題。

副市長黃國榮表示，此次議題聚焦人工智慧、全球經濟、政治外，更討論永續發展與空污等議題，臺中市政府致力成為一個宜居的城市，所以此次議題也以聯合國永續發展目標（SDGs）作為討論重點，希望學生可以透過會議更了解城市治理的面貌與問題，他更希望學生可以透過此活動的參與，培養自己成為具有世界觀與溝通思考能力的未來青年。

東海大學劉正副校長表示，本活動由東海公共事務處承辦，來自全臺30所高中共同參與，包括來自臺中一中、臺中二中、臺中女中、文華、曉明、豐原、大里、忠明、明道、新民、長億、弘文、忠明、華盛頓、清水、后綜、枋寮、大明、立人、西苑、建台、惠文、新社、大甲、葳格、明達、東大附中、興大附中、磊川華德福，以及來自北部的再興、板橋高中，還有南部的小港、枋寮、高雄女中等眾多中學。

劉正說，參與的同學都相當優秀，東海有來自50多個國家的國際學生，本次有許多來自歐美的國際生將在本次活動中扮演大手牽小手的國際觀察員角色，此外，東海的社會科學院師資陣容龐大，包括政治系、社會系、管理學院都擁有眾多優秀學者，並邀請具有國際觀的資深媒體人李四端共同為學子解答困惑，可以就全球環境與國家政策提供建議。

李四端表示，他參與過模擬聯合國活動，認為這個活動可以提供人生重要的學習經驗，不僅讓同學有機會在模擬聯合國中擔任不同國家的外交代表，更藉由深入研究國家的背景以及作為，可以深入了解國際議題，除此之外，還能藉由與來自各校的學子交流，拓展他們的視野，培養國際溝通與協商能力。

李四端說，國際關係不僅僅是國家之間的互動，更是關於文化、價值觀、經濟發展和社會變遷的交流。透過這個活動，高中學生可以學習到如何運用媒體，尤其是在全球化時代，運用社群網絡、數位媒體等，發聲、傳播他們的觀點，影響更多人，這是相當寶貴的技能。本次活動於11、12日在東海大學舉辦，臺中市長盧秀燕、東海大學校長張國恩將共同在閉幕式現身頒發證書給參與的高中生。