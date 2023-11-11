國際扶輪3461地區 2023-24年度 「地區扶輪服務日」為世界創造希望 讓和平成為可能

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每年的11月11日是世界各國的和平紀念日，23-24年度國際扶輪年度主題是「為世界創造希望」，國際扶輪呼籲全世界扶輪社友關注和平議題，並強調「建立和平的環境才是希望生根的土壤」。位於台中市的國際扶輪 3461 地區，定於今年11 月 11 日(星期六)於台中市民廣場（公益路勤美前）舉辦「扶輪服務日」，當天除了由扶輪社友進行公益慈善服務照顧弱勢社福團體外，今年更是呼應國際扶輪重視和平的主題，舉辦了「和平論壇」宣揚扶輪締造和平及防止衝突對抗的貢獻，更集合超過二千名扶輪社友一起穿著白色的和平鴿T恤，舉行倡議和平的宣誓儀式，現場並有數百隻和平鴿展翅高飛，倡導國際扶輪積極和平的指標，包含「與鄰為善」、「杜絕貪腐」、「效能政府」、「公平貿易」等。作為台灣的扶輪社友，一起向全世界發聲和平是人類唯一選項，我們拒絕讓衝突成為生活的方式，積極採取行動締造和平環境，並讓世界充滿希望。

在全國大飯店舉行的「和平論壇」，邀請到前參謀總長李喜明將軍講述台灣安全與不對稱戰爭，並由國立中興大學國際政治研究所的學者專家透過烏俄戰爭、以巴衝突，及亞太區域和平議題，去探討和平及防止衝突的可能性。這場扶輪和平論壇並開放一般民眾及學生免費到場聆聽參加。

除了倡議和平外，本次扶輪服務日活動也聚焦在扶輪長期照顧的婦女、兒童及社經弱勢等族群，除了邀請三十多個社會福利團體進行愛心義賣活動，義賣所得全數回饋弱勢群族外，本次地區扶輪服務日活動剩餘款及物資更將捐贈台中市政府社會局公益慈善平台，以公私協力合作方式來做公益並照顧社會弱勢族群。

近年來，國際扶輪更是倡導支持環境保護的公益服務，本次活動也結合阿爾發金融科技等強調ESG的企業，以及臺灣扶輪公益網「公益心、環保情」的善心理念，舉行支持環保的閒置物資募集公益服務計劃。

11月11日扶輪日當天將由 國際扶輪3461 地區 23-24 年度地區總監楊金振 Tony帶領參與社友宣誓和平倡議，並由台中市盧秀燕市長、社會局廖靜芝局長、衛生局曾梓展局長(或前述首長指派之代理人)，與總監 Tony帶領社友，臺中市政府與國際扶輪 3461 地區一起舉行捐贈台中市政府社會局公益慈善平台的捐贈儀式，並宣導預防毒品危害的決心。

扶輪服務日除了作公益服務外，也舉辦嘉年華活動，希望台中市民與每位扶輪社友都能帶著家庭成員來參加，所以規劃了許多適合親子參與的活動，包括國中小學生寫生比賽、認識扶輪親子遊戲、根除小兒麻痺公益時尚野餐、11分區社友趣味競賽、美食小吃文青手作園遊會，也有參與爵士音樂節演出的扶輪社友進行精彩的音樂節目表演，以及各式精彩的搖滾、國樂、爵士等音樂演出。

今年1111扶輪日活動，地區總監楊金振Tony與主辦團隊誠摯邀請市民朋友，除了一起響應台中市購物節外，也能在和平紀念日一起來與扶輪社友共同倡議和平，照顧弱勢團體，及支持環境保護。