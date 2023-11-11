線纜業分食台電電網計畫利益 獲10～40多億元不等訂單

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台電釋出台電強韌電網計畫，今年光汰換饋線標案金額超過350億元，除榮星等少數專事生產漆包線的電線電纜廠無緣分食一杯羹外，其他線纜業者多半雨露均霑，得標金額從10多億元到40多億元不等，都分到強韌電網計畫標案的利益，交期長達十年，年年可貢獻營收。台電8、9兩個月公布多樁161KV及345KV交連PE電纜及附屬器材採購與安裝標案，得標廠商名單，其中預算金額61.02億元的161kV交連PE電纜標案，大山以11.84億餘元得標、太電及華榮都是以11.84億元得標、大同得標金額11.79億元。

161kV交連PE電纜及附屬器材採購與安裝標案，預算金額130.06億元，台一以近12.99億元得標，合機得標金額13.65億元、大東得標金額為12.88億元、華電以13.72億元拿下標案、宏泰得標金額近12.83億元、華新以13.46億元取得標案。

161kV交連PE電纜及附屬器材採購與安裝標案，預算金額53.32億元，台一以6.98億餘元得標，大山得標金額近7.15億元、華電近7.06億元得標、華榮以近6.68億元拿下標案、太電以近6.69億元取得標案、大同得標金額7.38億元。

345kV交連PE電纜及附屬器材採購與安裝標案，預算金額達114.8億元，大亞以24.65億元得標，大東得標金額近28.74億元、合機以26.61億元得標，華榮得標金額26.42億元。

華電、華新、華榮、大亞、宏泰、大山、億泰及合機等線纜大廠都表示，線纜事業因台電釋出強韌電網計畫標案而受惠，成為穩定的營收及獲利來源。不管161kV或345kV電力線纜出貨都必須配合台電施工進度，會造成單月電力線纜營收去年同期相比大幅增加或不如預期。

華新指出，華新10月合併營收152.24億元，年增8.35％；前十月合併營收攀升1,617.44億元，年成長7.48％，雙雙改寫同期新高。

華新表示，華新日前法說會預告，第四季至明年第一季大陸不銹鋼市場銷售沒有好轉跡象，歐美市場需求也沒有明顯起色，第四季不銹鋼事業與第三季持平。線纜事業因台電強韌計畫需求持續釋放，建築市場毛利率維持穩定，預計電線電纜事業第四季表現優於第三季。