台中10大伴手禮票選開跑 結合雙11推特色市集

台中市10大伴手禮網路票選活動本月10日正式開跑，將持續到12月1日，民眾只要下載並註冊登入台中通暨購物節APP，就能參加票選且有機會抽美味伴手禮；而配合今天是11月11日，主辦單位台中市工商發展投資策進會也在文心森林公園舉辦「百大店家特色市集」，展出本屆入圍10大伴手禮的87家店家產品。 活動主辦單位台中市工策會總幹事黃于珊表示，第5屆、2024台中市10大伴手禮票選活動，總共收到247家業者網路報名，參賽家數再創新高，11月2日進行專家評選，由13位產官學專家與部落客選出百大伴手禮入圍名單，包括金口碑獎組19家、食品組100名及非食品組20名，種類涵蓋農特產品、鹹食、甜食及飲品。 值得一提的是，連續2年擔任專家評選委員的知名部落客「飛天璇」及「涼子是也」笑說，去年參加評選的產品多為蛋黃酥，堪稱是遇上「蛋黃酥之亂」，今年則變成曲奇餅、蝴蝶酥及馬卡龍、蛋捲，連咖啡都喝了10家，且餐飲品牌數量暴增，包括米其林推薦餐廳推出酸菜魚，還有有牛肉鍋、佛跳牆等禮盒應戰，提前備戰春節年菜市場。 2024台中市10大伴手禮網路票選即日開跑，將持續到12月1日，民眾只要進入台中通暨購物節APP，點擊購物節活動首頁輪播的台中市10大伴手禮網路票選橫幅，即可進入投票頁面，活動期間每人僅能投票1次，最少投5票、最多投10票，完成投票並填寫抽獎資訊者有機會抽中10大伴手禮禮盒或超商禮券。 而歡慶雙11，工策會今天也在文心森林公園舉辦「百大店家特色市集」，邀民眾相揪逛市集、呷美食、享好康。