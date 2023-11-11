全球最大18兆瓦直驅海上風電機組 福建生產基地下線

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由中國東方電氣集團聯合中國華能集團研製，擁有完全自主智慧財產權的18兆瓦直驅海上風電機組，在福建福州福清市東方電氣風電（福建）公司生產基地下線。這是全球目前已下線、單機容量最大、葉輪直徑最大的直驅海上風電機組。據介紹，光是單台機組每年可輸出7200萬度清潔電能，可滿足4萬戶普通家庭一年的生活用電，可節約標準煤2萬餘噸、減少二氧化碳排放5.5萬餘噸。

之後18兆瓦海上風電機組將實現批量生產，在東南沿海Ⅰ類風區示範應用。

根據中新網報導，18兆瓦直驅海上風電機組是針對海上Ⅰ類風速區域開發的全新一代海上風電機組，強調機組的關鍵部件葉片、發電機、變流器、變壓器等完全實現了大陸國產化，推動整個風電產業鏈協同發展和技術進步。

根據介紹，該機型的研發採用「主動偏航抗颱風策略＋被動抗颱風結構」設計，可抵禦每秒80公尺的超強颱風，適用海域廣；同時首創全國產化的集成式雙驅變槳系統，可有效改善超大型風電機組變槳傳動的機械承載，提升使用壽命。

18兆瓦直驅海上風電機組葉輪直徑達260公尺，機組由3萬多個部件組成。機組輪轂中心高度160公尺，相當於53層居民樓的高度；風輪掃風面積5萬3000多平方公尺，相當於7.5個標準足球場。

機組滿發時，每轉一圈即可發出38度電，在年平均每秒10公尺的風速下，單台機組每年可輸出7200萬度清潔電能，可滿足4萬戶普通家庭一年的生活用電，可節約標準煤2萬餘噸、減少二氧化碳排放5.5萬餘噸。

在全大陸目前已投運10兆瓦及以上大容量海上風電機組中，東方電氣占1／3以上，未來18兆瓦海上直驅風電機組在10兆瓦基礎上，採用平台化設計，加上升級打造，將成為並網性能更優越、可靠性更高、度電成本更低的新一代海上主力機型。