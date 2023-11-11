醫事人員加薪來了！ 陳建仁：明年至少投入200億元合理加給

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新冠疫情期間醫事人員不畏辛勞，守在防疫第一線，但疫情後各項問題浮出水面，醫院門診爆量、健保點值下降、護理師離職潮等，多個醫界團體將在19日走上街頭。行政院長陳建仁今天透露，明年將投入至少200億元經費，提供所有醫事人員合理加給，讓大家獲得更好的薪資。

行政院長陳建仁今天出席「2023台灣醫學週」開幕典禮致詞表示，根據全球醫療照護指數（Health Care Index），台灣連續5年排名第一，並向台下的各位醫事人員致意，「真的要謝謝大家，沒有大家的努力，不可能表現這麼好」。

陳建仁接著表示，當然全民健保也扮演重要的角色，全民健保不是依據在血汗醫護人員的基礎上來發展，更重要的是怎麼讓所有醫護人員在健保中得到足夠的尊重、感恩和給付。他透露，最近蔡英文總統找他和衛福部長薛瑞元、健保署長石崇良討論，如何在健保和公共衛生預算中，讓醫事人員獲得更好的薪資。

陳建仁說，總統認為「不是什麼東西都靠健保」，政府公務預算在公衛和預防醫學方面，能有更多的投入，因此明年起最少有200億元相關經費，做所有醫事人員的合理加給，讓大家得到更好的薪資或加給。

石崇良會後受訪表示，醫護人力缺乏是疫後全球都發生的事情，總統認為台灣應該投入多一些資源，不要只想到產業，而是思考真正第一線付出的同仁，因此未來會全面性考量，包括護理師、醫檢師、放射師等非醫師的醫事人員，朝這個方向討論。

至於經費來源和實施期程，石崇良表示，由於明年健保總額已經確定，因此可能納入後年的總額討論，如此作法可讓這個項目長久永續，後年實施沒有問題，但還在努力是不是可能提前到明年，那就需要透過公務預算來支應，待細節更清楚再向大家說明。

陳建仁致詞時提到，新冠疫情展現的是醫事人員如何領導台灣2300萬人民，長達252天零確診，這是一個前所未有的、打得最漂亮的防疫戰爭，但是當台灣分裂的時候，防疫的力量就會受到影響，因此期許醫界團結一心，當你穿上白袍，你是全台灣最有能力說服人民，跟著你們走、跟著你們做好防疫、預防醫學、做好臨床照顧，「你們台灣健康的守護神！」