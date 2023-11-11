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陸金融監管總局內設機構公佈 增設科技監管司等單位

  • 旺報即時 吳泓勳
大陸國家金融監督管理總局10日公布內設機構公佈，包含增設科技監管司等多單位。圖為國家金融監管總局局長李雲澤。（大陸國家金融監督管理總局）
大陸國家金融監督管理總局10日公布內設機構公佈，包含增設科技監管司等多單位。圖為國家金融監管總局局長李雲澤。（大陸國家金融監督管理總局）

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大陸《國家金融監督管理總局職能配置、內設機構和人員編制規定》10日掛網公開。作為今年在新組建的大陸國務院直屬機構，國家金融監督管理總局大部分沿用了原來銀保監會的組織架構，共有27個正司局級內設機構，同時包含在本輪改革中新設司局如科技監管司、金融機構准入司與稽查局等單位。

具體的新設單位與權責方面，例如科技監管司承擔擬訂資訊科技發展規劃和資訊科技風險監管制度並組織實施，涉及網路安全、數據安全、關鍵資訊基礎設施監管等工作，並要推動數位化資訊化建設。

另外還增設金融機構准入司，擬訂銀行業機構、保險業機構、金融控股公司等的准入制度，研究結構佈局，對機構及其業務範圍實行准入管理，審查董事、高級管理人員等任職資格。

根據彭湃新聞報導，同時增加設立稽查局，將負責擬訂稽查工作制度，組織對違法違規金融活動相關主體進行調查、取證，提出處理意見；涉嫌犯罪的，提出移送司法機關的建議。指導、檢查金融機構安全保衛工作。

另外還有包含資管機構監管司負責信託公司、理財公司、保險資產管理公司的非現場監測、風險分析和監管評價等工作；機構恢復與處置司。擬訂相關高風險機構風險處置制度、標準、程序；行政處罰局來負責承擔行政處罰案件審理。

此外，還設立內審司（黨委巡視工作領導小組辦公室），擬訂系統內審和巡視工作制度、辦法，監督檢查系統貫徹落實有關重大決策部署情況。

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