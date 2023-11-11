浙江「古楊梅群複合種養系統」 列全球重要農業文化遺產

大陸央視新聞用戶端11日報導，浙江台州仙居古楊梅群複合種養系統，順利通過專家評審，正式被聯合國糧農組織認定為全球重要農業文化遺產。中國全球重要農業文化遺產增至22項，數量繼續保持世界首位。

浙江仙居古楊梅群複合種養系統「“梅—茶—雞—蜂」有機結合的複合型山地農業模式，是仙居鄉民千百年的經驗創造，也是遺產地區別於中國其他古楊梅主產區最顯著的獨特之處。楊梅為茶樹提供散射光、保水保肥、阻風抗寒，為仙居雞提供活動空間和飼料來源。仙居雞的日常活動為楊梅除草除害，其糞便及草本植物的腐殖質為系統提供優質肥料，仙居土蜂則為系統內蜜源植物授粉，並為農民增加產業收入。各個物種之間的物性配合，實現了1＋1＞2的功效。古楊梅群複合種養系統在水源涵養、水土保持、控溼調溫、空氣淨化、森林防火等方面起著重要作用。 仙居是世界人工栽培楊梅起源地之一，距今已有1600年的楊梅栽培史。經過千年的發展與世代選育，當地積累了數量眾多、類型多樣、品種豐富、譜系完整的古楊梅種質資源。台州仙居有著世界上最大的古楊梅種質資源庫，全縣共有楊梅品種19種，其中仙居特有古種6種；現存百年以上的古楊梅樹1.34萬株，其中五百年以上的108株，千年以上的28株。 近年來當地著力做好古楊梅的保護工作，對發現的古楊梅樹或樹群一律登記、註冊、掛牌，安排專業人員即時管護。同時，通過「親農線上」數位應用，對古楊梅樹進行「一樹一碼」保護。 2015年，仙居楊梅栽培系統被評為中國重要農業文化遺產；2019年，延續千年、飽含仙居先民智慧的「梅—茶—雞—蜂」共生互利的古楊梅群複合種養系統被列入第二批中國全球重要農業文化遺產預備名單。 此次仙居古楊梅群複合種養系統被聯合國糧農組織認定為全球重要農業文化遺產，將有助於仙居楊梅及其涵蓋的人與自然和諧共處的綠色發展理念在全球推廣，有效推動鄉村產業發展。