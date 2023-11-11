momo富邦媒2023《雙11超狂購物節》開跑不到10分鐘業績破億、熱銷品類飆67倍成長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

富邦媒(8454)雙11活動白熱化，2023年momo《雙11超狂購物節》11日買氣再飆新高點，活動開跑不到10分鐘，即衝出銷售業績破億亮眼表現，活動第一時間熱銷品類更飆出業績較平日成長最高達67倍優異佳績，前三名品類分別為3C(67倍)、家電(34倍)、美妝(33倍)。

momo分享，開跑第一時間消費者鎖定搶購的十大夯品，包含iPhone 15 Pro殼貼組、三星Galaxy S23 Ultra、追覓科技L20 Ultra AI仿生全能掃拖旗艦機皇、煙波大飯店聯合住宿券、NEW BALANCE momo獨家運動鞋、幫寶適2023新升級一級幫黏貼型紙尿褲、BRITA MAXTRA Plus 濾芯、大研生醫omega-3 84％德國頂級魚油、OLAY革糖素小白瓶、湛盧咖啡綜合風味手沖精品濾掛式咖啡，可發現在雙11眾多優惠及回饋疊加下，除特惠商品展現強勁銷售力道，高單價、高回購商品皆是消費者重點選購商品。

經過momo雙11暖身慶至今的集氣與醞釀，11日「組隊賺回饋」參與隊伍下單戰鬥力皆爆表。

富邦媒表示，購物車還沒清空的消費者，把握時間與購物神隊友拚下單賺回饋，凡23：59前團隊消費達指定門檻，團團享最高3％mo幣回饋。

另外，凡於11月11日前不限金額下單，下單當日可登記參加「Ford百萬名車」抽獎資格；再加碼登記抽「總價破200萬旅行星級票券」，承億文旅住宿券、義大世界門票、高鐵假期萬元行程等票券瘋狂送。

一日限定加碼「11萬份美食好禮」也來應援mo粉無極限的購物力，11日消費滿1,111元，即可於11月16日20：00登記享「滿額登記好禮六選一」資格，請吃麥當勞蛋捲冰淇淋、迷客夏琥珀烏龍拿鐵中杯、頂呱呱甜甜包、全家法式千層蛋糕及三商餐飲美食兌換券或買A送B餐飲優惠券。另有「超商取貨免運享限定美食」，達指定門檻SAKImoto柚子胡椒湯麵、minimore法式檸檬塔、熱狗鐵隻組(4隻組)、CITY CAFE太妃焦糖風味瑪奇朵大方送。

「1111超狂購物節晚會」，11日晚間8點至10點準時開播，由黃豪平領頭帶逛FUJI、飛利浦、理膚寶水、雅詩蘭黛、石頭科技等品牌夯品。清空購物車的絕佳時機就在momo雙11。

momo雙11返場活動確認加開，11月12日及11月13日持續狂撒紅包，每天14個時段最高搶111元mo幣。