「2024臺中市十大伴手禮」網路票選活動 起跑！

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「2024第15屆臺中市十大伴手禮」網路票選已於昨(10)日展開，本屆活動競爭激烈，民眾投票也相當踴躍，許多首次參賽店家原已累積強大的網路聲量來勢洶洶，號召粉絲熱情參與網路投票，增加此次選拔的競爭與可看度。

臺中市工商發展投資策進會歡慶雙11，並為網路票選活動造勢，更於今(11日)於文心森林公園舉辦「2024第15屆臺中市十大伴手禮」百大店家記者會暨特色市集，推廣本屆經專家評審嚴密遴選出的「好禮標章」百大優質伴手禮，逾80家參賽店家熱情響應設攤展售，吸引消費者粉絲前來朝聖採買，人潮絡繹不絕。

工策會總幹事黃于珊表示，為感謝業者熱情參與臺中市十大伴手禮選拔，工策會自去年起，首度於票選活動期間加開一日快閃市集，邀請參賽店家來到文心森林公園展售，一方面是為了12月9日、10日即將於市民廣場舉辦的「現場票選展售」暖身預備，另一方面也是鼓勵參賽店家，希望幫助業者將「入圍百大好禮」的榮耀轉換為實質的銷售額，去年首度辦理快閃市集皆獲得業者好評。黃于珊說，工策會乘勝追擊，今年把握雙11購物節與臺中購物節的熱潮，今日包含食品組、文創商品及歷屆首獎店家共88家業者響應市集活動。

經發局副局長李逸安則表示，目前正熱鬧展開的臺中購物節，自10月26日至12月26日計為期兩個月，天天抽3千、週週抽10萬、月月抽百萬、隔週抽百萬名車、壓軸再抽精品好宅，總獎項價值近2億5,000萬元！今年更加碼推出「區域消費/收據專屬抽」的合作店家，消費累計金額享5倍送，且每日抽獎從去年100組增至今年200組，將吸引更多人到臺中消費，發揮良好行銷成效，呼籲還沒成為購物節特約商家的業者趕緊加入特約行列。

臺中市十大伴手禮網路票選活動自11月10日起至12月1日止，民眾下載並註冊登入臺中通暨購物節APP，點擊購物節活動首頁輪播的臺中市十大伴手禮網路票選橫幅，即可進入投票頁面，活動期間每人僅得投票一次，最少投5票，最多投10票，投票完成並填寫抽獎資訊即有機會抽中十大伴手禮禮盒(15名)，還可以到臺中市十大伴手禮FB粉絲專頁留言抽超商百元禮券(20名)，最新活動資訊可至臺中市十大伴手禮FB粉絲專頁( https://www.facebook.com/taichungtop10gifts/ )。

工策會補充，12月9、10日為市民廣場現場票選展售活動， 10日頒獎典禮，盧秀燕市長將親自頒發「2024第15屆臺中市十大伴手禮」首獎、金口碑獎、特賞好禮獎、評審團大獎等逾30個獎項。