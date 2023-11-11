碧桂園前10月銷售額年減逾47％ 總裁喊話：保交付為重中之重

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身陷債務危機的碧桂園，10日晚間發布未經審核營運數據。今年前10個月實現權益銷售額1,612.9億元（人民幣，下同），年減47.88％；權益銷售面積為2,043.2萬平方公尺，年減48.88％。碧桂園總裁莫斌在同日的管理會議上強調，保交付一定是公司的重中之重，一切為了保交付，並且要堅定信心保交付。

澎湃新聞報導，碧桂園10月實現歸屬股東權益的合約銷售金額約63.1億元，歸屬股東權益的合約銷售建築面積約73萬平方公尺。

依據碧桂園此前公布的數據，截至9月底，該集團屬公司權益所有人於大陸獲取土地的預期建築面積約為64.35萬平方公尺，總代價約69.3億元，平均地價為10,766元／平方公尺。

11月10日，碧桂園召開月度集團管理會議，會上，集團管理層表示，行業分化不斷持續，整體仍處於低迷期，但政策利多不斷疊加，市場信心的恢復需要過程，集團上下要迎難而上，堅定信心保交付，努力穿越周期進入健康發展的軌道。

據報，前10個月，碧桂園已累計交付約46萬套房屋，交付項目涉及31個省份、237個城市。在第三方交付榜單上，碧桂園交付量持續穩居行業第一。

碧桂園集團總裁莫斌在會議上強調，保交付一定是公司的重中之重，一切為了保交付，並且要堅定信心保交付。