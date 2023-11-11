國圖赴愛沙尼亞成立漢學中心 為目前緯度最高據點

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為促進我國與國際學術交流，國家圖書館積極在海外推廣漢學研究，9日與愛沙尼亞塔林大學簽屬設置「台灣漢學資源中心」，成為國圖在全球設置的第47個合作據點，也是目前台灣漢學資源中心所在緯度最高的據點。

國圖館長曾淑賢表示，國圖自2012年起於海外設立台灣漢學資源中心，合作對象主要選擇國外重點大學或研究機構設置，以加強與各國漢學研究單位合作。而這次合作的愛沙尼亞，在疫情爆發當時為全球最早援助台灣疫苗的國家，因此今年在塔林大學設立台灣漢學資源中心，不僅象徵文化交流，也代表我國對於國際社會的積極回饋。

塔林大學位於愛沙尼亞首都塔林，成立於2005年，原係整合塔林地區數所教育機構所創設，特別是在各項學門科際整合，在國際間都享有盛名。而該校也是北歐地區重要的漢學人才培育單位之一，包括2016年熊古思教授(Margus Ott)、2011年葛佳教授(Jekaterina Koort)都曾經來到台灣，並且在國家圖書館進行有關古典漢學的專題研究。

國圖提到，在簽署合作儀式當天，館方以館藏的國寶級古籍復刻書《註東坡先生詩》、《金剛般若波羅蜜經》作為象徵性藏品致贈，見證雙方合作歷史性的一刻。愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga)議員並受邀到場致辭，愛沙尼亞留台校友會會長Rüüt Kaljula，我駐拉脫維亞台北代表團大使李憲章、駐波蘭台北代表處教育組組長陳美芬以及該校教授Alari Allik亦受邀出席。

國圖指出，首批將提供塔林大學圖書館754種821冊涵蓋文學、歷史、哲學、宗教、藝術以及其他人文研究圖書。另外，有鑑於電子資源的重要性，未來也將陸續提供包括電子書在內的數位資源。期盼本次合作對於推廣台灣、愛沙尼亞兩地漢學研究與台灣研究，能發揮永續、積極的正面影響。

此外，曾淑賢10日則前往北歐拉脫維亞首都里加市立圖書館總館捐贈Taiwan Corner ，由該館館長Dzidra Šmita代表受贈。我駐拉脫維亞代表處秘書劉倍碩、駐波蘭代表處教育組組長陳美芬、拉脫維亞國家圖書館顧問Viktorija Piščikova也應邀出席見證兩館文化交流。