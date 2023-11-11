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提升區域空氣品質 嘉義布袋觀光漁市12／1起管制上路

  • 中時即時 呂妍庭
嘉義縣布袋觀光漁市周邊區域，自12月1日起畫設為空氣品質維護區，將實施移動汙染源管制措施。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）
嘉義縣布袋觀光漁市周邊區域，自12月1日起畫設為空氣品質維護區，將實施移動汙染源管制措施。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

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嘉義縣布袋觀光漁市周邊區域，自12月1日起畫設為空氣品質維護區，將實施移動汙染源管制措施，嘉縣環保局長張輝川表示，目前嘉義縣內已畫設3處空氣品質維護區，以山、海、平原觀光軸帶串聯，期盼透過車輛排煙管制工作，提升布袋觀光漁市周邊區域空氣品質，提升在地友善良好觀光的形象。

張輝川說，嘉義縣3處空氣品質維護區，以山、海、平原觀光軸帶串聯，有全台首處位於高山的阿里山空維區，兼顧觀光、醫療與學區的故宮南院空維區，以及將在今年12月1日實施管制的布袋觀光漁市空維區，畫設地點除是轄內重要觀光景點，也涵蓋敏感族群，藉以減輕到訪觀光的車輛對嘉義縣的空氣品質負荷，

根據嘉縣環保局的畫設，布袋觀光漁市，含布新國小空品維護區範圍包含布袋鎮布新橋連接觀光漁市中山路往西至新中街路口，往北至新北一街，往南至新南路，全天24小時管制，只要是出廠滿5年燃油機車，應完成最近一次排氣定期檢驗合格，2012年(含)以前出廠的柴油大客車需取得有效期內自主管理優級標章才能進出空品維護區。

環保局表示，移動汙染源包含汽機車及柴油車等，因為動力可改變位置且排氣管接近人體呼吸位置，由燃油所產生的空氣污染物包含氣狀的一氧化碳、碳氫化合物、氮氧化物及光化學產物如臭氧等，且會產出粒徑小於10μm以下的粒狀污染物等影響健康。

環保局提醒，車輛使用人或所有人進出空品維區時要注意，未符合空品維護區實施移動污染管制規定者，將依空氣汙染防制法相關規定，按次處新台幣500元以上6萬元以下罰緩，呼籲車輛使用人與所有人，平時要妥善維護保養車輛，以共同維護你我的好空氣。

環保局說，嘉義縣內目前有77站機車排氣定檢業者及1處嘉義縣環保局柴油車檢測站，民眾有機車排氣定期檢驗需求的可上網查詢最近的機車定檢站前往檢驗，使用柴油車輛者，可預約至各縣市柴油車檢測站進行檢測，若符合優級標章規定的車輛，即發予標章。

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