「多元列車-幸福啟程市集」成果展 今日台中驛鐵道園區熱鬧登場

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勞動力發展署中彰投分署今（11）日邀集33家中彰投地區「多元就業開發方案」和「培力就業計畫」執行單位，在台中驛鐵道文化園區舉辦「多元列車-幸福啟程市集」成果展示活動，吸引了許多人潮，現場買氣熱絡！

今日參與計畫的團體，有的為了扶助身心障礙者等弱勢族群，有的則是災後重建的在地產業，分別推出特色美食、農特產品及手作商品；而童心太鼓隊、凡星樂團的精彩表演及輪盤問答等互動小遊戲，更讓大小朋友玩得不亦樂乎。

中彰投分署長劉秀貞表示，分署透過長期陪伴、計畫輔導及資源挹注，提供「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」執行單位最實質的幫助。如彰化縣樂林食物銀行慈善會理事長洪毓雯分享今年接受輔導第三年現況，該會進用的14名員工，有九名為中分署推介的弱勢族群，五名是在地中高齡，照顧的弱勢家庭從原本四個鄉鎮擴展為12個。

尤其今年慈善者認養300位兒童，以「秒殺」的速度完成認養，不同於過去需要長時間宣導，該會以食物幫助貧困，透過中分署的多元管道，農漁團體及企業主動提供援助，透過計畫協助開拓營運通路、平台與宣傳媒介後，實質提升整體績效及經營管理能量，讓該會落實在地經營，並邁向永續發展的寬廣大道。

為了增加民眾對活動的體驗，主辦單位今年特別搭配活動地點台中驛鐵道文化園區，以火車造景來佈置市集，呈現鐵道文化風情，分為「台中購物趣」、「彰化購好呷」、「南投購好玩」三大區，讓民眾了解並支持多元、培力計畫單位用心製作的優質產品。

例如致力「長期照護」及「地方社區創生」的社團法人彰化縣大愛長照服務關懷協會，推出布製品、麻袋提袋等產品，提供高齡長者多樣化在地就業機會；為心智障礙者提供醫療、教養及福利照顧的社團法人台中市山海屯啟智協會，則推出了木耳露及濾掛咖啡禮盒；社團法人台中市婦幼關懷成長協會推出多種口味的手工水餃等等，活動現場買氣滾滾。

「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」之計畫執行單位，用心製作優質產品，推出各式不同的常態性及節慶禮盒，希望民眾認同此計畫精神，一同支持購買。