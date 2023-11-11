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國圖典藏越南古籍《貢草園集》孤本 複製贈送河內大學

  • 中時即時 李侑珊
國家圖書館特藏《貢草園集》孤本，為越南明命皇47子綿居遺作，具有高度文化價值。（國圖提供）
國家圖書館特藏《貢草園集》孤本，為越南明命皇47子綿居遺作，具有高度文化價值。（國圖提供）

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我國典藏的越南古籍為數不多，國家圖書館特藏《貢草園集》孤本，為越南明命皇47子綿居遺作，具有高度歷史與文化價值。為促進台越文化交流，館方近日與越南河內國家大學人文與社會科學大學簽署合作備忘錄，打造且贈送《貢草園集》的全球唯一複製書予該校，開啟國圖首次與國外學術研究單位合作出版的開端。

國圖收藏的《貢草園集》，為26歲便英年早逝的綿居（1829-1854）遺作，由其皇兄弟刊印，印量極少，於清朝文獻中曾有紀錄，中國大陸、日本、歐美等地圖書館均無收藏，在越南甚至已失傳，不過卻輾轉來到台灣。

國圖所典藏的孤本，卷首扉葉右上小字題印「嗣德甲寅」，對照為中國朝代為清咸豐4年、西元1854，此來自於清道光年間知名藏家潘祖蔭「滂喜齋」舊藏的唯一孤本，書中印記有潘祖蔭堂兄弟潘介繁的「茮／坡」朱文方印。

國圖特別介紹，潘家為清末蘇州重要藏書世家，以收藏金石圖書而富甲天下，潘祖蔭更將家族典藏推至巔峰，其眼光獨到，當時人稱「潘神眼」，著有《滂喜齋叢書》、《功順堂叢書》等。

國圖強調，此次越南河內國家大學人文與社會科學大學希望迎回的《貢草園集》，再次證明國圖古籍善本館藏，在國際漢學研究有著不可取代的地位，也為台越合作美事再添一樁。

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