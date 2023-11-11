驚艷桃園 新屋別墅指標案「寶鈦 墅 學家」

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北臺灣房價高漲，大桃園地區青埔每坪50萬、中壢市區每坪40萬已為市場常態，推動周邊過嶺、楊梅、新屋2字頭價位地區，成為房市新寵、輕移民受惠區。房價最高的過嶺，擁青埔、中壢第一環約10分鐘車程優勢，房價最高已達每坪35萬。楊梅區域房價最高亦達每坪30萬之譜，而新屋地區靠近過嶺及與楊梅相鄰，房價則僅有2字頭。

房價最親民的新屋，行車僅約20分鐘至中壢市區，15分鐘中壢Costco。市區機能完善：擁銀行、全聯、寶雅、燦坤商圈到位，更有區公所、新屋高中、部桃新屋醫院、大型公園等等，生活優質便利。新屋區內無大型工業區，建設開發與人口組成單純，環境保有自然田園生態，因環境宜居，吸引許多中小型建商目光，規劃推出透天住宅社區，但戶數規模普遍較少、亦欠缺服務管理。

近期寶鈦建設「寶鈦 墅 學家」，推出新屋地表破紀錄：稀有2200坪大基地別墅村，以規劃63戶大規模，完善社區服務管理，5.3米雙車位面寬，前院停車寬闊16米大棟距，訴求比擬龍潭渴望美式別墅園區，跳脫一般小型透天格局。相比過嶺可省下每坪10萬左右的房價優勢，更吸引眾多南桃園購屋群眾，輕鬆升等「寶鈦 墅 學家」日式別墅。

相較近期預售建案，「寶鈦 墅 學家」52-54坪合宜尺度擁前院雙車位，總價僅1288萬起，「低總價-即將成屋」超乎消費者期待，且選址緊鄰新屋社子國小，家長輕鬆免接送；近鄰新屋市區，擁完善國高中學區、優質醫療便利性，社區保全服務管理，全方位滿足居住需求考量，讓消費者輕鬆無痛換別墅，是最鄰近中壢的少見親民區段、頂級規劃超值別墅社區。

「寶鈦 墅 學家」3D外觀示意圖。圖/業者提供

「寶鈦 墅 學家」預約及官網：http://www.baotai.idv.tw

接待會館：桃園市新屋區中興路1060號。電話：03-477-9555