本土登革熱病例破2萬2000例！屏東市這4里最嚴重

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國內登革熱本土病例已逾2萬2000例，當中屏東縣累計240例，雖分布於19個鄉鎮市，但仍以屏東市個案數最多，而且又以瑞光、華山、溝美、豐年等4個里的病例數最高，為此，衛生局邀集相關單位、志工等116人，針對疫情嚴峻的4個里執行環境髒亂點聯合孳清工作。

屏東環保局指出，考量屏東縣疫情嚴峻，尤其以屏東市個案數最多，而屏東市又以瑞光里、華山里、溝美里、豐年里等病例數最高，為減少屏東市登革熱疫情蔓延，11日上午8時在千禧公園廣場辦理「112年屏東市登革熱熱區環境孳清活動」，現場由環保局、衛生局、民政處、屏東市公所同仁，以及瑞光里、華山里、溝美里、豐年里4位里長、里民及社區環保志工等共計166人，針對屏東市疫情較為嚴峻的4個里執行環境髒亂點聯合孳清工作。

環保局表示，雖時序進入秋冬，但屏東縣氣候仍然適合病媒蚊生長，民眾應積極做好居家環境整理整頓，落實「巡、倒、清、刷」登革熱防治4大步驟，巡檢居家室內外可能積水的容器、清除屋簷排水槽積水及花瓶、花器底盤、廢輪胎及帆布、刷除蟲卵等，甚至菜園積水容器等，此外空地雜草也須定期修剪，不得超過50公分以上。

環保局強調，若經縣府通知或公告應清理而不清理時，可裁處1200元至6,000元罰鍰，且可按日連續處罰，而環保局自今年1月起迄今，已告發裁處253件髒亂點案件，裁罰金額逾45萬多元，請民眾切勿以身試法，以保障全體縣民健康。