「2023山的參次方-參山季」集點抽獎送好禮

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交通部觀光署參山風管處為推廣竹竹苗觀光圈、中彰觀光圈之在地產業特色，並加深民眾對於參山的印象累積並鼓勵旅客實際走進參山，串聯竹竹苗、中彰觀光圈在地30多家業者首度舉辦「山的參次方—參山季」活動，即日起至11月30日止，結合Line集點抽獎活動，只要在參山季友善店家消費，有機會抽中總價值超過10萬的旅遊體驗好禮，邀請民眾在涼爽金秋，一起走進參山體驗綠色慢活、感受復古時尚。

今年的秋天真的不一樣！參山處首辦「山的參次方—參山季」活動，在參山風管處轄區包括竹竹苗、中彰觀光圈，景點包羅萬象，讓各種風格的遊客都能找到屬於自己的旅遊路線，邀請大家把握11月的涼爽時分造訪竹竹苗及中彰等參山區域，留下金秋島嶼的美麗記憶。民眾只要在參山季友善店家消費，消費集點抽免費參山住宿及體驗，集滿三點便能參加抽獎，有機會抽中台中大毅老爺行旅的參山主題房、新竹大道城飯店行政套房住宿券，以及舊山線鐵道自行車雙人體驗券等。

此次集點抽獎合作業者包括:台中大毅老爺行旅、苗栗三義舊山線鐵道自行車、乖乖股份有限公司、南投炭之癮Tea Addict的焙香烏龍茶、台中蜜友冰棒的蜂蜜檸檬乾以及台中元明太陽餅的喔熊聯名桂花釀太陽餅等作，要讓你一次吃到、看到、住進參山包羅萬象的美景與美食中。

另外，參山處攜手台中大毅老爺行旅，將於11月17日起推出「山的參次方聯名住房專案」，邀請賓客在台中大毅老爺行旅的設計風格開啟「Tri-Mountain Multiple Surprise參日盛宴之旅」，包括：「參日盛宴-慢旅」、「參日盛宴-薈聚」兩款主題房，以中台灣的鮮綠茶園、絕美吊橋風景為主題，將綠意盎然又充滿生機的參山風光帶進房間裡；還有以台中福壽山千櫻園的粉紅氣氛融入房間，讓入住旅人感受群山環繞中櫻花開放的浪漫氛圍。11月17日起開放預訂入住，入住再贈送限定伴手禮包，透過五感體驗讓旅人沉浸參山的各種驚喜與美好。

想要了解更多資訊，請至參山臉書粉絲專頁「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」粉絲專頁連結如下:

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