宜蘭縣政府農遊成果發表 打造永續蘭陽風土農旅

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面對極端氣候，宜蘭縣政府積極投入永續發展，自2020年發布SDGs自願檢視報告，為宜蘭的未來定下永續的目標。宜蘭農村旅遊更是深獲好評，坐擁許多生態旅遊、有機農業等成效，為永續農遊奠定深厚根基，今年首度推出宜蘭永續農遊品牌「永續蘭陽風土農旅」，希冀孕育出與保存珍貴的自然環境資源，並且透過農村再生計畫、休閒農業區發展，整合發展永續農村旅遊面向，並於112年11月10日壯圍沙丘二樓舉辦成果記者會。

透過計畫盤點梳理，計畫納入境內從事農村旅遊之相關青年農民，透過計畫達成扶植並協助青農進一步從事相關服務輔導升級，更藉此同步串聯農村社區與在地，不僅為宜蘭青農厚植根基，持續穩健經營，亦促進宜蘭農業永續發展，同時把旅客人潮帶入農村，注入宜蘭農業新活水。與此同時，宜蘭縣府盤點全縣境內相關永續旅遊資源為基底，今年特別串聯32家宜蘭農村周邊及社區業者，包括農場業者、優質農遊體驗業者、社區合作單位、環保餐廳、環保旅宿、農村文創、原住民部落、青年團隊等，提出8條示範遊程。

宜蘭縣長林姿妙表示8條示範遊程包含一日遊、二日遊及在地出發，旅客可體驗米食 DIY、窯烤披薩 DIY、原民文化體驗、漁港買魚、農事體驗(採蓮花、採甘蔗)、農村文創生活等，走入綠色餐廳、入住環保標章旅館，預計6個月內帶動超過700人次旅客參與，透過玩中學認識環境，支持選購永續生產的作物。不僅如此，還有舉辦輔導說明會，精進業者對於綠色環保標章的認識，一起與業者聯手走向綠色經營者，提高業者的綠色意識，促使他們更積極參與環保事務。

成果會現場聚集8條遊程業者與社區，現場陳列遊程介紹展版與特色產品，以遊程宣傳影片開場，並由縣長林姿妙及與會來賓共同倒下手中的沙，以沙畫描繪出「永續蘭陽風土農旅」，並承諾將繼續堅守永續發展，延續2020宜蘭永續發展目標，並期待打造宜蘭成為淨零環保、永續生活的縣市，致力於建構低碳永續家園、守護水域與海洋、深耕文化傳承，進一步打造宜蘭的好生活。