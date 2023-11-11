桃竹苗分署「多元培力新竹漫活市集」11／12新竹巨城登場

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勞動部勞動力發展署桃竹苗分署即將於12日(星期日)下午在Big City遠東巨城購物中心噴水池廣場辦理「多元培力新竹漫活市集」，邀請「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」店家來設攤，展售桃竹苗地區特色產品，現場還有DIY體驗、打卡送好禮等多項活動，歡迎闔家來逛市集、購好禮，以行動支持在地產業發展。

為協助多元培力單位創造更多商機及客源，11月12日下午1點至晚上7點登場的「新竹漫活市集」，展售來自桃竹苗地區多元培力單位特色商品，其中包含「新竹縣大墩山休閒農業發展協會」多肉盆栽、「桃園市龍潭區大北坑農村發展協會」手作陶盤DIY、「新竹縣橫山鄉橫山社區發展協會」客家烤粄及竹藝品及「新竹縣寶山鄉觀光休閒產業文化協會」的黑糖饅頭與果乾系列熱門產品等，歡迎大家在假日午後散步逛市集，晚上還可以觀賞巨城百貨新竹最大的聖誕樹，提早感受溫馨的耶誕氣氛。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為協助「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」執行單位曝光其商品、增加知名度，得以銜接市場通路，藉由此次市集活動，行銷在地特色產品以提升營收，提供單位穩定用人機會。值得一提的是，桃分署為鼓勵青年進入社區，協助解決地方問題，落實社區發展，也在今天展示了近兩年青年入鄉至多元培力單位合作的成果，包括臺北商業大學的學生協助苗栗縣竹森社區發展協會設計LOGO及包裝，有效提升整體質感及識別度，也讓民眾看見青年們豐沛的創意為社區注入新能量。

除了逛攤、吃美食外，為促進民眾支持，活動當日單筆消費滿300元現折50元，打卡分享送好禮以及逛展區答題贈禮品！更多活動資訊請洽桃竹苗分署Facebook粉絲專頁https://zh-tw.facebook.com/JobTaole1/查詢。

勞動部除了推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」外，青年亦為國家永續發展與創新的動力，為協助青年順利就業，勞動部已於 112年5月啟動「投資青年就業方案第二期」。投資青年就業，就是投資國家的未來！如果想進一步瞭解方案內容，可上「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢。