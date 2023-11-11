烏金季來了！ 彰化伸港首波養殖烏魚5000尾報到 價格超甜

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隨著鋒面即將來襲，彰化縣伸港鄉今年首波養殖烏採收季今天登場，業者動員人手捕撈近5000尾烏魚上岸，大批民眾等在岸邊搶購，為1年1度的烏金季揭開序幕。

野生烏魚汛在每年冬至前後報到，在此之前，台灣各地的養殖烏陸續搶先上市，為野生烏魚汛暖身。今天彰化縣伸港鄉的養殖烏上市，業者一早就動員人力及吊車到養殖池捕撈，首波共撈捕約5000尾養殖烏。

伸港鄉曾家村村長曾添進表示，該鄉養殖烏魚已數十年，因對養殖池的水質要求極高，品質一直維持得相當好，不但烏魚的肉質極有彈性，烏魚子的飽滿時間及程度也比其他地區的養殖烏好。今天是今年首度捕撈養殖烏，因此一早就有來自各村的民眾前來搶購，有如年度盛事。

養殖業者說，會先將烏魚集中在養殖池的特定區域，再以吊車吊起撈網後，將烏魚集中在貨車車斗，然後整車傾洩至鋪好帆布的地面，再將烏魚殼及烏魚子分級，讓前來採買的民眾挑選。

今年伸港首波養殖烏各項價格與去年相當，甚至有微降，其中烏魚殼每台斤65元（去年每台斤70元），烏魚腱每台斤800元，烏魚子每台1100元（去年每台斤1300元）；虱目魚每台斤65元，赤翅每台斤200元。

彰化縣議員賴清美表示，每年冬至前都是品嚐養殖烏的好時候，今年業養殖過程順利，養殖烏大豐收，因此整體價格不漲，甚至還比去年有點降價，而因養殖技術不斷提升，現在養殖烏的烏魚子風味已不輸給野生烏魚子。