福原愛「被動年收增百萬」 東京豪宅降價求租成功

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【中時新聞網 蕭雅文】日本前桌球名將福原愛名下的3億日圓（約新台幣6400萬元）豪宅求租多月，最近終於找到新房客；據日媒報導，福原愛把租金砍價至150萬日幣（約32萬台幣），一年收入會增加1800萬日幣（約台幣384萬），可大幅緩解還房貸的壓力。

福原愛先前被日媒《女性自身》爆料，她因收入銳減和龐大房貸壓力，低調搬出位於東京、價值3億日圓（約新台幣6400萬元）的豪宅，再開出月租2百萬日圓（約44萬新台幣）的價格貼補家用，過了5個月遲遲找不到租客，於是調降至150萬日圓（約32萬新台幣），增加出租成功的機會。

今（11日）《女性自身》報導，日本房仲爆料，福原愛調降租金後，10月總算找到房客，預計年收會增加1800萬日幣（約台幣384萬），2億日幣（約台幣4300萬元）的房貸壓力大幅減輕。

福原愛最近被前夫江宏傑提出刑事訴訟，已獲日本法院判准，警方不排除逮捕福原愛，面對官司，福原愛不太擔心，回應《週刊文春》：「我們已經與律師談過，聽說沒有問題」。福原愛近期持續經營10月底剛辦的小紅書，最近上傳喜愛的飾品分享，包括水滴型鑽戒、珍珠鑽石耳環，認為飾品會給予力量、保護她，就像幸運物一樣。眼尖的網友表示，福原愛的飾品都是知名品牌。