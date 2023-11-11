4保育類草鴞萌寶寶藏身草叢 畜產試驗所緊急圍網保護

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位於台南市新化區的農業部畜產試驗所牧草區，9日傍晚發現4隻瀕臨絕種的保育類草鴞寶寶藏身草叢中，經緊急聯繫台南市野生動物保育學會、林業及自然保育署嘉義分署後，10日迅速圍網保護，期盼這一窩草鴞寶寶能夠平安長大。

林業保育署嘉義分署表示，畜試所內因有面積廣大的牧草地，深受草鴞的喜愛，經調查確認有穩定草鴞活動。剪草小組長吳佳頴9日進行北方草區例行性剪草工作時，意外發現車頭右側草叢有異樣，立即停機下車查看，赫然發現4隻草鴞寶寶縮在草叢中，馬上通報所方。

畜試所副研究員張世融及野生動物保育學會總幹事曾翌碩獲報迅速趕到現場，但因巢區周邊的牧草都已經割除，巢位暴露風險高，經評估後決定延續前年首創的圍網保護方式，杜絕其他動物的襲擾。鑑於時間已晚，為免干擾草鴞親鳥回巢育雛，先臨時搭建小範圍的保護圍網，10日再由嘉義分署玉井工作站的人力與車輛支援，會同畜試所、保育學會協力完成合適大小的正式圍網搭建。

嘉義分署表示，先前已經發現畜試所內有草鴞分布，從2021年起林業保育署即開始在畜試所內進行草鴞監測研究，並向所方溝通說明草鴞保育相關注意事項，所方也積極配合，甚至願意在影響牧草收穫下保留棲地供草鴞繁殖利用。

畜試所長黃振芳指出，由於保育學會監測草鴞動態後，認為南方草區繁殖機會較大，因此才避開轉往北方草區剪草；不料，草鴞也悄悄地進駐北方草區，目前將以圍網為中心向外規畫出保護帶，同時也期待南方草區有新一代草鴞寶寶的出生。

嘉義分署長張岱則表示，國土生態綠網希望與各機關單位串連合作，讓野生動物有更多合適的棲地與廊道可以應用，為此嘉義分署與屏東分署去年曾邀集24個機關單位成立「草鴞保育聯盟」，希望更多單位可以在各自的工作職掌上，加入友善草鴞的行動。