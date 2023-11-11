國際扶輪3461扶輪日今熱鬧登場 呼籲為世界創造希望、讓和平成為可能

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國際扶輪社3461地區今(11)日於台中市民廣場舉辦「23-24年度扶輪日」，現場湧入逾千人共襄盛舉，主辦單位不僅準備各式精采表演、摸彩和趣味競賽等，也邀請30多個社會福利團體擺攤愛心義賣，剩餘款項將購置物資器具，捐贈台中市公益慈善平台協助有需要的家戶或團體。

國際扶輪社3461地區總監楊金振分享，扶輪日是一年一度的盛會，向民眾傳達反毒及環保愛地球的意識，今年主題為「為世界創造希望」，呼籲全世界社友關注和平議題，「建立和平的環境才是希望生根的土壤」，也期望世界各國社友共同倡議和平，照顧弱勢團體及支持環境保護，齊心協力守護世界。

台中市國際扶輪3461地區11日在市民廣場舉辦「扶輪服務日」，當天除了由扶輪社友進行公益慈善服務照顧弱勢社福團體外，今年更是呼應國際扶輪重視和平的主題，舉辦了「和平論壇」，宣揚扶輪締造和平及防止衝突對抗的貢獻！

現場更集合逾二千名扶輪社友身穿白色的和平鴿T恤，舉行倡議和平的宣誓儀式，現場並有數百隻和平鴿展翅高飛，倡導國際扶輪積極和平的指標，包含「與鄰為善」、「杜絕貪腐」、「效能政府」、「公平貿易」等。

下午在全國大飯店舉行的「和平論壇」，邀請到前參謀總長李喜明將軍講述台灣安全與不對稱戰爭，並由國立中興大學國際政治研究所的學者專家透過烏俄戰爭、以巴衝突，及亞太區域和平議題，去探討和平及防止衝突的可能性。

除了倡議和平外，本次扶輪服務日活動也聚焦在扶輪長期照顧的婦女、兒童及社經弱勢等族群，除了邀請三十多個社會福利團體進行愛心義賣活動，義賣所得全數回饋弱勢群族外，本次地區扶輪服務日活動剩餘款及物資，更將捐贈台中市政府社會局公益慈善平台，以公私協力合作方式做公益，並照顧社會弱勢族群。

近年來，國際扶輪更是倡導支持環境保護的公益服務，本次活動也結合阿爾發金融科技等強調ESG的企業，以及台灣扶輪公益網「公益心、環保情」的善心理念，舉行支持環保的閒置物資募集公益服務計劃。

11日扶輪日當天，由國際扶輪3461 地區23-24年度地區總監楊金振帶領參與社友宣誓和平倡議，台中市政府與國際扶輪3461地區一起舉行捐贈台中市政府社會局公益慈善平台的捐贈儀式，並宣導預防毒品危害的決心。

扶輪服務日除了作公益服務外，也舉辦嘉年華活動，規劃許多適合親子參與的活動，包括國中小學生寫生比賽、認識扶輪親子遊戲、根除小兒麻痺公益時尚野餐、11分區社友趣味競賽、美食小吃文青手作園遊會，也有參與爵士音樂節演出的扶輪社友進行精彩的音樂節目表演，以及各式精彩的搖滾、國樂、爵士等音樂演出。