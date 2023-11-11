「拜習會」傳將宣布 禁止AI用於無人機與核武管控系統

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根據香港《南華早報》引述兩位知情人士指出，預計下周三15日「拜習會」登場時，美中將宣布一項重大協議，承諾禁止將人工智慧（AI）用於無人機等自主武器以及核彈頭的管控與部署系統。而人工智慧的潛在危險也預計成為今年亞太經合會（APEC）領袖會議期間，美中討論的主要焦點。華府與北京都擔心，不對這項技術設下規範將助長衝突。

今年2月，美國提出《出於軍事目的負責任地使用人工智慧與自主武器的政治宣言》作為新的法律與外交框架，尋求在人工智慧的軍事發展與部署達成全球共識，目前為止已有36國支持這項倡議。

拜登政府10月還宣布新規，要求先進AI產品必須經過聯邦政府審核認證，確保不會被轉用於製造化學武器或核武。

而大陸國家主席習近平在去年中共「二十大發表的工作報告中，也承諾「促進戰略性新興產業的統合發展」，並特別強調了AI。同時解放軍多年來也在探索，如何透過整合先進AI科技來強化自主武器系統。

對於這項議題將列入「拜習會」優先討論，國際事務專家都表示樂見。美國「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀表示，考量目前在AI領域看到的問題，在核指揮與管控方面維持人為控制至關重要。

史丹福大學弗里曼史巴克里國際問題研究所專家馬斯特羅（Oriana Skylar Mastro）說，隨著各國軍隊更加整合進AI，雙方最初達成的協議之一應該是避免核指揮與控制系統自動化。

但馬斯特羅表示，中國對軍控議題非常「敏感」，因為中國「軍火庫比美國小得多」，「他們不願意與美國一同進行軍備管控，我認為這個立場不會改變」。