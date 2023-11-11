北台最大養殖烏魚區「竹北濱海」陷困境！缺工又減產

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竹北濱海的拔子窟為北台灣最大烏魚養殖區，每年11月為烏魚子產季，不過因受到氣候因素，產量較10年前大降5成，如今更面臨人才斷層困境，因養殖烏魚年限長、風險高，導致青年無意願投入，新竹區漁會總幹事童錦杰盼透過政府政策協助，讓青農更容易承租或自有生產空間來發揮。

目前拔子窟內養殖戶約有10戶，每年烏魚產量約10萬尾，每年11月為烏魚產季。竹北市水產養殖產銷第1班班長許豐立指出，通常烏魚在10月收成到11月中結束，在還沒收成之前，盤商幾乎都包下漁獲，不過因為氣候變遷因素，近年產量較10年前減少5成，今年新竹縣市粗估產量10萬尾，其中竹北就占了8萬尾。

童錦杰介紹，新竹縣拔子窟是個小而美的烏魚養殖區，緯度高，周圍有相關研究機關協助包括水產試驗所、食品研究所甚至工研院等，讓烏魚養殖進入智慧養殖領域，如今養殖烏魚已不再放藥，而是採天然無毒方式養殖。

不過近年來竹北烏魚子養殖面臨兩大問題，童錦杰表示，其一養殖烏魚子年限長、風險高，目前水產養殖班員平均年齡超過70歲，沒有第2代願意承接，漁會也想辦法培養有熱忱的養殖系學生，希望政府能透過政策協助，讓年輕人無論是承租、自有，都能擁有自己的養殖空間來發揮。

再者是通路問題，童錦杰表示，經過政府跟漁會輔導，烏魚養殖已打入縣內營養午餐，去年就造福千名竹北地區學子，營養午餐吃得到在地烏魚。但通路仍需多元拓展，童錦杰認為還需要透過打造自有品牌、開發即時產品、提升混養技術，來彌補產量的不足。

另外，童錦杰也期待政府能協助全台數百個農漁會，成立北中南合法的聯合加工代工廠，讓農產品能就近送往加工廠，而不須遠赴南部加工，減少碳足跡、增加效率。