力推兩岸港口城市交流 謝國樑：多一分了解 化解更多誤會

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為促進兩岸交流，基隆市長謝國樑11日至大陸深圳市出席「海峽兩岸港口城市論壇」，期望透過交流共創基隆與深圳兩座港口城市發展。謝國樑受訪表示，本次與深圳市及其他港口城市共同發起論壇，就是希望海港城市論壇從這屆開始能長長久久，促進兩岸經濟文化交流，多一分了解，就能化解更多誤會，讓兩岸和平穩定。

謝國樑表示，非常開心能與深圳市長覃偉中共同發起本次港口城市論壇，同時也有花蓮縣以及桃園市的代表共同與會，也希望海港城市論壇從這屆開始可以長長久久，為兩岸所有的港口城市服務，促進兩岸更多經濟跟文化交流，也讓大家共同思考，如何在自己的城市提升港口競爭力。

謝國樑說，會持續跟深圳市進行港口各項議題交流，這次對於推動海洋教育、海洋文化等，在論壇上都會深度討論。花蓮縣長徐榛蔚也請他轉達，希望明年能一起來參加這場有意義的論壇。

謝國樑強調，港口經濟對深圳來說是非常重要的，對基隆來說也一樣是如此。基隆市也期待透過港口經濟，來更加發展城市，增加基隆在地的就業與觀光的熱絡。

謝國樑認為，深圳有許多值得學習的地方，例如明天要參訪的巨大的摩天輪，基隆市未來在港口周邊，也會打造更多國際及兩岸遊客都會喜歡的遊憩設施跟人文藝術空間，並相信兩個城市以及未來更多兩岸港口城市加入，大家共同交流共好，能讓彼此更提升進步，也讓兩岸更和諧。

媒體提問對兩岸關係看法，謝則回應，大家知道在民進黨主政下，兩岸非常兵凶戰危，因此我們希望透過兩岸港口城市交流，會帶來更多和平跟穩定，也讓兩岸城市跟民眾能有更多彼此的了解。

謝並強調，多一分了解，就可以化解更多的誤會，非常期待兩岸城市論壇可對兩岸的未來和穩定，能夠貢獻一份心力。