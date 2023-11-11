竹市眷村文化節登場 一起走入時光隧道

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「2023新竹眷村文化節」暨「將軍村二期整修開幕」11日在將軍村登場，現場充滿濃厚懷舊氛圍，包含藝文表演、眷村文化講堂，還有民眾最愛的美食手作體驗、眷村美食賞品嘗及眷村市集，好似走入時光隧道，重現經典回憶。

市長高虹安表示，新竹市過去計有47個眷村，密度之高在全國屬一屬二，為傳承眷村特有文化，第1座眷村博物館即是在新竹成立，將軍村二期更是竹市最大規模的歷史建築修復案，希望藉由歷史空間的活化，重塑民眾的歷史記憶，打造與市民生活更加緊密連結的公共社區空間。

今年眷村文化節特別搭配將軍村二期開幕，正式向市民朋友「開箱」老眷村嶄新風貌，為眷村文化賦與當代意義。

高虹安說，除開箱將軍村二期外，此次眷村文化節更是充滿著濃厚的傳統眷村氛圍，包含「眷村好美味」市集邀集將軍夫人的眷村味、周師傅山東槓子頭、老麵酵匠、孫大哥湖南臘肉、張家傳家肉粽等新竹在地軍眷特色攤位，讓市民大啖眷村美食。

另，「眷村好手作」市集能體驗到「迴旋紙飛機DIY」及「電鍋做大餅」等傳統童玩技藝；眷村文化講堂則是邀請金城新村的眷村子弟顏學森開講「舌尖上的眷村講堂」；「眷村好熱鬧」舞台區將見到許久不見的民歌手于台煙到場演唱，讓感受傳統文化之餘，將眷村「有人情味、互助、堅毅」的精神延續下去。

將軍村原眷戶代表、將軍張蘭澄表示，隨著時代變遷眷村走入歷史，感謝市府辦理活動，積極推廣眷村文化，讓大眾對於歷史有更深的認識，而將軍村二期整修完成後以嶄新風貌呈現在大眾眼前，期許未來在市府的努力之下，讓眷村歷史文化留存在民眾心中、持續發揚光大。

文化局指出，市府此次還特別規畫「轉個彎，走入將軍村」常設展，強調將軍村場域的開放性、公共性、常民性與生活性，透過訪談15位將軍村原眷戶及周邊眷戶的生命經驗，匯集展出將軍村食衣住行的生活記憶與現況。

另外也向民眾徵集金城新村老照片，展示過往的歲月痕跡，並於現場準備眷村菜食譜日曆供民眾自由索取，歡迎民眾拿起畫筆分享獨門的家鄉菜。

此外，今天的活動現場也邀請新竹市警察局第二分局與民眾互動，讓市民朋友認識最新詐騙手法，推廣反詐資訊。更多2023新竹眷村文化節活動訊息請上新竹市文化局官網查詢。