《科技》生成式AI發展趨勢 成大5大咖校友齊探討

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【時報記者葉時安台北報導】國立成功大學第三屆「成電論壇」周五上午登場，本屆主題為「生成式AI」，邀請5位畢業系校友，包含東台(4526)董事長嚴瑞雄、華碩(2357)執行長胡書賓、華邦電(2344)總經理陳沛銘、奇景光電副總經理陳有棟、耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠，分別就AI驅動智慧製造、生成式AI的發展、應用與未來趨勢進行分享與探討。其中奇景光電副總經理陳有棟提到，未來10年人工智慧運算會從「雲端」到「邊緣端」蓬勃發展，對於物聯網，穿戴式設備，智慧家居，智慧健康監控和工業自動化等應用都帶來突破性的發展。

成大電機系友會理事長暨旺宏(2337)董事長吳敏求表示，自擔任成大電機系友會理事長以來，3年前首次推動「成電論壇」，探討前瞻科技趨勢，讓師生與產業界近距離對話，激盪創意的火花。未來更將規畫設置青年教授講座，每位講座每年提供100萬元獎勵，延攬傑出優秀的國內外年輕教授人才於成大任教，教授新知與傳承經驗，提升台灣科技整體的創新動能。

AI的快速發展推動科技再一次進步創新，記憶體也從資料儲存逐漸走向幕前，扮演「存算一體」的關鍵角色。旺宏電子吳董事長指出，旺宏電子也超前部署致力研發以記憶為中心(Memory-Centric)的相關應用，例如最新推出的FortiXTM系列3D NAND/NOR快閃記憶體，就是旺宏研發團隊為AI應用量身打造的創新記憶體，兼具儲存及運算功能，相關技術論文近年於國際電子元件會議(IEDM)、國際固態電路研討會(ISSCC)等全球頂尖學術研討會上屢獲矚目。

第一屆成電論壇探討IC產業發展與布局，第二屆則著墨電動車產業的發展與第三類半導體SiC在電動車產業的應用。今年2023年第三屆則以引發改變世界熱潮的「生成式AI」為論壇主軸，探討生成式AI在各生態系的應用以及如何發揮極致價值，討論現階段及未來的契機與挑戰。

東台嚴瑞雄董事長就「AI驅動的智慧製造」開啟討論，以機械專長來電機系談AI主題。他提到，生成式AI的出現，讓AI技術能在區分和理解數據上創造出新的解決方案和創意，解決智慧製造少量多樣的挑戰，大幅加速AI導入的時程。讓生成式AI與現有AI的結合，拓寬智慧製造的應用範疇，也定義新的發展方向。

奇景光電陳有棟副總經理以「微型機器學習(TinyML)發展及應用」為現場帶來不同的AI應用實例。他提到，未來10年人工智慧運算會從「雲端」到「邊緣端」蓬勃發展，而TinyML(微型機器學習)技術將人工智慧運算推向設備的最終端，結合感測器和嵌入式系統在終端以極低功耗，低成本，低延遲完成邊緣機器學習運算，對於物聯網，穿戴式設備，智慧家居，智慧健康監控和工業自動化等應用都帶來突破性的發展，但也同時必須克服工程面的硬體設計，機器學習算法優化，開源工具鏈整合等問題，及商務模式上應用碎片化等問題；以奇景光電WiseEye平台為實例，透過整合低功耗影像感測器及終端人工智慧處理器，如何克服這些工程與商務的困難，並提出結合TinyML生態圈的未來發展方向。

耐能智慧劉峻誠執行長在成電論壇的尾聲就「個人化GPT：未來在終端」進行分享。一上台，劉執行者就為現場展示沒有連接網際網路的「私有化GPT」，舉凡搜尋世界名人相關資料、語言翻譯或寫程式等該GPT的回覆時間都很即時，隨後他更強調這些技術小型電路就能實現，而且沒有風扇、可以像積木一樣堆疊，符合各式市場需求。他提到，考慮到運行ChatGPT所需的GPU計算資源可能導致碳排放增加和成本上升，這對實現AI的民主性構成挑戰。終端算力NPU可同時解決延遲和隱私揭露問題，通過在邊緣運行AI演算法，實現最小延遲，成本效益顯著。