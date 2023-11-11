跑者沒水喝被罵翻！太馬嚴重疏失 花蓮路跑協會理事長請辭

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已經辦了24屆，花蓮雲朗太魯閣馬拉松賽本月4日賽事，因供水量不足，跑者渴到接山泉水喝，也沒肌肉噴劑，動線混亂，不滿聲浪灌爆官網，主辦單位4天後才貼文道歉，花蓮縣馬拉松路跑協會理事長已請辭，協會檢討後，決定路線調整為「全峽谷賽道」，並大幅增加供水量、改用環保紙杯，對跑者非常抱歉。

雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松，賽道位於太魯閣國家公園境內，有42公里、21公里、12公里及5公里組別，今年1萬4000多人參賽，是國內知名路跑盛事。未料，4日賽事狀況連連，不僅補給站數量太少、缺水，跑者跑到恍神，渴到就地接山泉水補水，醫護站也沒提供舒緩噴劑，跑者怒氣「太誇張」。

主辦單位4天後才貼文道歉，理事長麥彥彬也請辭以示負責，並於昨天召開檢討會，協會執行長張志強今天說明，今年提供環保杯，因跑者多，為了取水，會塞站補給站，水閥沒關好，水也容易溢出，決定明年改成可重覆使用的無淋膜環保紙杯，放置補給站，供跑者拿了就喝，補給站桌數也從5桌拉長一倍為10桌，緩解壅塞，密集機動性補給，保證不缺水，「一定有水喝！」

至於跑者反應路線被擋「打結」等問題，張志強說，原本閣口往南繞經太魯閣大橋，跑約7公里再進入峽谷段，將調整為閣口直接跑向峽谷的「全峽谷賽道」，可降低對村民干擾，全馬、半馬組也不會在錦文橋與5K、12K組交會打結，屆時全馬組折返點從將天祥移到文山溫泉。

此外，新城火車站接駁時間提早，在錦文橋北端下車；除醫護站、救護站、物理治療站，還會獨立設置噴劑站，由專業藥師助跑者紓緩肌肉。

「痛定思痛，承認錯誤」，張志強說，檢討會中各個活動面向與細節都廣泛討論、檢討，並加強辦理工作人員職前講習，檢討結果13日會在官網公布，再次向跑者致歉。