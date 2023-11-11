福斯商旅VW VanLife嘉年華登場 純電休旅ID. Buzz首亮相

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福斯商旅75周年，台灣福斯商旅舉辦「VW VanLife 嘉年華」，自11月10日起登場，並同步展出福斯商旅第一輛純電休旅ID. Buzz，與歷代經典車款齊聚台北101水舞廣場，同時邀請德國原廠福斯商旅團隊共同宣示品牌即將邁入EVanLife時代。

福斯商旅也宣布，My eVanLife APP於即日起正式開啟「預約純電未來」，將可優先取得風靡全球的ID. Buzz最新資訊，並享有未來專人服務優先賞車權利。

福斯商旅表示，品牌自1947年手繪出夢想廂型車開始，正式揭開輝煌歲月的序章，更因ID. Buzz的到來，即將展開純電未來的新篇章。

福斯商旅近年相繼推出兼具實用性與多功能性的豐富產品陣容，其中，徹底展現＃VanLife生活態度的California露營車系，包含T6.1 California及Caddy California，更是持續受到消費者高度肯定，今年在台銷售預計將達近500輛，成功創下國內露營車市場銷售佳績。

福斯商旅表示，作為跨入純電世代里程碑的ID. Buzz，以融合經典設計與現代科技，傳承 T1廂型車的外型作為設計靈感，全新打造福斯商旅第一台純電休旅，並首度採用福斯集團最新MEB 平台，以及多元實用的空間機能，引起全球車迷高度關注與引頸期盼。

台灣福斯商旅此次「VW VanLife 嘉年華」除展出純電休旅ID. Buzz，活動現場並準備多樣精彩豐富的活動內容，包含經典車款展示區、VanLife專屬展示區、德國美食區、親子互動體驗區、創意手作選物區、ID. Buzz VR虛擬實境體驗區，以及台灣首輛由T3打造的「行動式拍貼巴士」。週末假日並邀請實力派歌手？te壞特於11日晚間熱力開唱，12日則由全方位藝人馬念先登場。

台灣福斯商旅也將於18日起聯合全台T6.1 California六家專屬展示中心共同舉辦五場車主VanLife車宿會師活動，活動預計參與人數超過600位車主。