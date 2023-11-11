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開啟傳承道務之路！蕭晏渝主持登刀梯武考

蕭道賢（左）與蕭晏渝父女今日進行新舊任主持交接！圖／業者提供
蕭道賢（左）與蕭晏渝父女今日進行新舊任主持交接！圖／業者提供

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蕭晏渝主持上登刀梯法師武考醮會！圖／業者提供
蕭晏渝主持上登刀梯法師武考醮會！圖／業者提供
登刀梯前法師繞場！圖／業者提供
登刀梯前法師繞場！圖／業者提供

中國武當道醮太玄法師協會今（11）日於台中聖和真武宮舉辦「第25屆上登108層刀梯法師武考醮會」，主持蕭晏渝帶領多位法師登上108層刀梯。

蕭晏渝表示，在傳承的路上初期是辛苦的，需要時間努力耕耘，期待未來在理事長蕭青嵐領導下，除了舉辦刀梯武考外，將規劃推辦道學研習，以培植更多道教法師人才，進而得以為善信服務。

中國武當道教太玄法師協會自民國93年成立，創會長蕭道賢以培植道教法師人才為旨，帶領眾弟子傳承道教傳統文化。截至去年已主辦24屆的上登108層刀梯法師武考醮會，為台灣各宗派舉辦上登刀梯最多的單位，所訓培奏職或晉陞法師，並辦理於祖庭-武當山道教協會的皈依傳度認證道子已逾千人。

主辦本屆醮會由台中聖和真武宮主持蕭晏渝（法名：理晏）擔任主任委員統籌。61年次的蕭晏渝畢業於逢甲大學會計系，進入職場歷練20多年財務及管理職，民國107年開始加入先生自營的建材五金事業打拚。

蕭晏渝自幼跟隨父親蕭道賢與母親（聖和真武宮宮主）的宗教信仰拜神，投拜於台中聖和真武宮。三年前有感父母年事已高，積極參與宮務與協會會務，蒙宮內主席北極玄天上帝派命擔任聖和真武宮主持。

蕭晏渝主持亦參加多次上登108層刀梯武考，並獲庚子科榜眼、辛丑科探花之榮耀。今年受玉帝玉旨派任擔任本次上登刀梯醮會的主任委員，亦為其父開辦24屆刀梯醮會圓滿後，開啟傳承道務之路。

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